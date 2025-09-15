Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

O Brasil teve um fim de semana com resultados positivos em diversas modalidades. Rebeca Santos se sagrou campeã mundial de boxe, enquanto o time verde e amarelo contou com vitórias de João Fonseca e garantiu vaga nos qualifiers da Copa Davis 2026.

Hugo Calderano ficou com a prata no WTT Champions Macau e vai disputar o Finals em dezembro. No Mundial de Atletismo, Caio Bonfim foi medalhista de prata nos 35 km da marcha atlética. Já Miguel Hidalgo foi prata na etapa de Karlovy Vary, República Tcheca, da Série Mundial de Triatlo 2025.

Copa Davis

O Brasil bateu a Grécia e garantiu a vaga nos qualifiers da Copa Davis 2026. A classificação veio com vitória de João Fonseca sobre Stefano Tsitsipas, por 2 a 1, em parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em duelo ontem, em Atenas, capital da Grécia.

João Fonseca contra a Grécia pela Copa Davis em 2025 Imagem: André Gemmer/CBT

O time verde e amarelo venceu o confronto por 3 a 1. Antes do duelo de Fonseca com Tsitsipas, o próprio Fonseca tinha derrotado Sakellaridis e Thiago Wild perdido para Tsitsipas. No confronto de duplas, a parceria formada por Rafa Matos e Marcelo Melo triunfou.

Mundial de boxe

O Brasil encerrou o Campeonato Mundial de Boxe, em Liverpool, com quatro medalhas conquistadas — um ouro e três pratas — e a melhor campanha de sua história. Rebeca Santos foi campeã mundial na categoria até 60 kg ao bater a polonesa Aneta Rygielska na final, em decisão dividida (3 a 2).

As outras medalhas brasileiras foram conquistadas por Yuri Falcão, na categoria até 65 kg, Isaías Ribeiro, na 90 kg, e Luiz Oliveira, o Bolinha, na 60 kg — disputou a final contra o campeão olímpico Abdumalik Khalokov (UZB) e teve a luta interrompida no fim do segundo round devido a um corte no rosto.

Calderano é prata

Principal nome do tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano ficou com o vice-campeonato no WTT Champions Macau. Ele perdeu a decisão para o chinês Wang Chuqin por 4 a 0 (9/11, 7/11, 9/11, 4/11).

Hugo Calderano ficou em segundo no WTT de Macau e assegurou vaga no WTT Finals Imagem: Eng Chin An

Com a segunda colocação, Calderano alcançou 3.070 pontos nos eventos WTT da temporada e garantiu vaga no WTT Finals, evento que reunirá os 16 melhores do ano em Hong Kong, de 10 a 14 de dezembro.

Mundial de Atletismo

No Mundial de Atletismo, Caio Bonfim foi medalhista de prata nos 35 km da marcha atlética — foi vice nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nos 20 km.

Com o resultado, Caio tem, agora, três medalhas em Mundiais (já tinha dois bronzes conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e Londres-2017) e iguala Claudinei Quirino como brasileiros com mais pódios no torneio. Quirino tem uma prata nos 200 m em Sevilha-1999, e dois bronzes, nos 200 m de Atenas-1997 e nos 4 x 100 m em Sevilha-1999.

Prata no triatlo

Miguel Hidalgo conquistou a medalha de prata na etapa de Karlovy Vary, República Tcheca, da Série Mundial de Triatlo 2025. O alemão Henry Graf foi o campeão e o bronze ficou com o húngaro Csongor Lehmann.

O brasileiro completou a prova em 1h49min29s. Esta foi a quarta medalha conquistada por Hidalgo — segundo colocado no ranking mundial — na Série Mundial de Triatlo 2025. Com a prata em Karlovy Vary, ele chega a 2780,63 pontos, segunda colocação na classificação geral do circuito. O australiano Matthew Hauser, com 3000, lidera a tabela.

Vitória no Mundial de Vôlei

A seleção masculina de vôlei começou o Mundial com vitória sobre a China por 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), em Manila, nas Filipinas. O ponteiro Arthur Bento foi o maior pontuador do confronto, com 17 pontos.

O time de Bernardinho volta à quadra ainda hoje, às 23h (horário de Brasília), contra a República Tcheca.

Vaga no Mundial de Flag

O Brasil conseguiu vaga nos Mundiais feminino e masculino de Flag Football, modalidade que é novidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. As duas seleções ficaram na quinta colocação no torneio continental IFAF Américas Flag, no Panamá, disputado neste último final de semana.

O Mundial será disputado no ano que vem em Dusseldorf, na Alemanha, e será importante na busca por uma vaga olímpica.

Prata no hipismo

João Victor Castro ficou com o vice-campeonato do Grande Prêmio do CSI4* de Ascona, na Suíça. Montando Cashpaid J&F, ele completou o percurso sem faltas e com o tempo de 42s98 no desempate, garantindo a segunda colocação na prova internacional nível quatro estrelas com obstáculos a 1,55 m.

A suíça Barbara Schnieper, com Licolle, fechou o trajeto em 42s86, e conquistou a medalha de ouro. O pódio teve ainda o francês Nicolas Sers completou o pódio, com Espoir de la Chesnee, com 44s63.