Topo

Esporte

João Fonseca disputa quatro torneios nos próximos meses; veja calendário

João Fonseca bateu Stefanos Tsitipas pela Copa Davis - André Gemmer/CBT
João Fonseca bateu Stefanos Tsitipas pela Copa Davis Imagem: André Gemmer/CBT

15/09/2025 12h06

Herói da vitória brasileira sobre a Grécia na Copa Davis, João Fonseca volta às quartas ainda este mês. O tenista de 19 anos disputa a Laver Cup — o torneio reúne uma competição por equipes, entre Mundo x Europa — esta semana.

"Adoro jogar contra os melhores. Carlos Alcaraz ou Zverev seria super legal. Se o Andre [Agassi] me escalar contra qualquer um, estarei pronto", afirmou o brasileiro.

Depois disso, o número 42 do ranking disputará seu sétimo torneio a nível Masters 1000 neste ano, a partir do dia 1º de outubro, em Xangai, na China. Antes, o brasileiro competiu em Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá e Cincinnati. Sua melhor posição foi uma terceira rodada, obtida nos Abertos de Miami e Cincinnati.

Depois de Xangai, Fonseca ainda terá mais dois desafios em outubro deste ano. Ele se apresenta na Bélgica, a partir do dia 13, para a disputa do ATP 250 de Bruxelas. Será a primeira competição deste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, na preparação para Wimbledon. Na semana seguinte, viaja para Basileia, na Suíça, para o ATP 500.

Fonseca liderou o Brasil na disputa da Copa Davis. Sob os olhares de Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, ele derrotou Stefanos Tsitsipas por 2 sets 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, para garantir a vitória da equipe brasileira por 3 a 1 e, consequentemente, a vaga no quali de 2026 da competição.

"No Brasil, dizemos que o brasileiro nunca desiste. Quando joga pelo País, você nunca pode deixar de acreditar", comentou o 42º colocado no ranking da ATP após a vitória sobre a Grécia. "Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo. Provavelmente, a gente vai comemorar bastante. Isso é Brasil."

Calendário de João Fonseca

  • 19 e 21 de setembro - Laver Cup, em São Francisco
  • 1º a 12 de outubro - Masters 1000 de Xangai
  • A partir do dia 13 - ATP 250 de Bruxelas
  • A partir do dia 20 - ATP 500 de Basileia

