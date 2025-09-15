Popó quer nocaute em luta com Wanderlei Silva: 'Vou para cima o tempo todo'

Substituto de Vitor Belfort na luta principal do Spaten Fight Night 2, Acelino Freitas, o Popó, prometeu nocautear Wanderlei Silva na luta de boxe do dia 27 de setembro.

"A primeira coisa que eu pergunto, até nessas minhas últimas lutas, é: Tem nocaute no contrato?. Se não tiver, eu não luto. Eu brigo [para] que tenha nocaute no contrato. Se não tiver, eu não luto. E a Spaten Fight Night fez um negócio interessante, porque tem dois bônus: bônus por nocaute e bônus pela vitória. Isso nos dá mais incentivo e vontade. Quem não quer um salário extra? [A previsão para luta é] KO (nocaute), como sempre. Podem esperar um show de boxe, vou para cima o tempo todo. Com certeza o nocaute é a minha especialidade", prometeu o pugilista baiano.

Se por um lado Popó tem o trunfo da experiência nos ringues, por outro, o pugilista terá que se atentar para outro aspecto: a diferença de tamanho para Wanderlei. Consideravelmente menor e mais leve que o curitibano, Acelino admite que esse cenário pode ser perigoso durante o confronto. Até por conta disso, o especialista da nobre arte prometeu partir para cima de seu adversário desde o início, a fim de evitar ser atingido ao máximo pelo 'Cachorro Louco'.

"A gente vai ter cuidado pelo fato dele ser mais pesado. A gente nunca viu ele nocauteando no boxe, então não sei como é a mão dele com luvas de 12 onças. Só com luta de 4 onças, de MMA. Mas vamos tomar todos os cuidados possíveis. Sempre aprendi no boxe que a melhor defesa é o ataque. Não vou ficar me defendendo contra um cara mais pesado do que eu. Vou atacar o tempo todo", destacou Acelino.

Spaten Fight Night 2

Além de Popó vs Wanderlei, o card do Spaten Fight Night 2 contará com mais três confrontos previstos. Beatriz Ferreira, defendendo o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, contra a uruguaia Maira Moneo, valendo o cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF); Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, pela disputa de cinturão brasileiro de boxe na categoria peso médio (74 kg); e Thiago Manchinha, atual campeão pela organização Shooto Brasil, contra Wanderson Barcellos, detentor do cinturão pela MAC - Martial Arts Championship, em uma disputa de MMA.