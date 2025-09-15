Topo

Esporte

Palmeiras segue preparação para encarar o River Plate

15/09/2025 19h01

Nesta segunda-feira, o Palmeiras seguiu a preparação para encarar o River Plate, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Suspenso na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira deve poder contar com força máxima para o confronto. A única baixa é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho deste ano e só deve retornar aos gramados em 2026.

O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado.

Vale destacar que o Palmeiras apresenta retrospecto positivo na história da Libertadores contra o River Plate, já que nunca foi eliminado pelo time argentino em confrontos de mata-mata. Em duas oportunidades distintas, separadas por mais de 20 anos, o Verdão se classificou em ambas.

O primeiro embate ocorreu em 1999, quando o time brasileiro se classificou ao vencer por 3 a 1 no agregado. Já o segundo foi pela Libertadores de 2020. Na ocasião, o Palmeiras levou a melhor por 3 a 2 na soma dos placares.

