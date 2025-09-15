Palmeiras não jogava assim há muito tempo, diz Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras uniu bom futebol, intensidade e eficiência ao golear o Internacional por 4 a 1 no Brasileirão, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o time de Abel Ferreira mostrou no Allianz Parque um nível de jogo que não se via há tempos.

Eu não vi o Palmeiras jogar assim há muito tempo. Tem a ver com a questão da dupla de ataque, que demorou, mas o Abel se rendeu ao óbvio. Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, o Verdão tem como diferencial um time muito forte fisicamente, além de qualificado tecnicamente.

É muito jogador bom. No caso do Palmeiras, são jogadores bons com uma vitalidade e uma saúde ainda mais impressionantes. Os jogadores do Flamengo, alguns importantes, são mais velhos, então eles não aguentam tanto tempo, tantos jogos. Arnaldo Ribeiro

O comentarista destacou o primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador. Após abrir 4 a 0 na etapa inicial, o time de Abel reduziu o ritmo no segundo tempo.

O que me impressionou no final de semana mais foi esse primeiro tempo avassalador do Palmeiras, mostrando que o time pode chegar num ponto que o Flamengo já atingiu. É um ponto de, além de ganhar, ganhar com sobra. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo projetou que líder e vice-líder vão brigar ponto por ponto até o fim do Brasileirão, sendo que os dois se enfrentam no Maracanã no returno.

O Flamengo ganhou do Palmeiras em São Paulo. Então, possivelmente, nessa toada, o Palmeiras vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã. Os dois estão sobrando, de fato. Arnaldo Ribeiro

