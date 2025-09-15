Palmeiras inclui Andreas, Jefté e Carlos Miguel na lista da Libertadores

Nesta segunda-feira, o Palmeiras realizou trocas na lista de inscritos da Copa Libertadores e adicionou três recém-contratados: o goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira.

Os atletas chegam para substituir os já negociados Mateus, Vanderlan e Richard Rios, respectivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Deste modo, o novo trio do Verdão deve viajar junto ao restante da delegação para o confronto contra o River Plate, pela ida das quartas de final da Libertadores.

A partida está agendada para às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.