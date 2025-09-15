Topo

Palmeiras faz três trocas em lista de inscritos da Libertadores; veja quais

Andreas Pereira estreou com a camisa do Palmeiras durante partida contra o Inter, válida pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Andreas Pereira estreou com a camisa do Palmeiras durante partida contra o Inter, válida pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Flavio Latif
do UOL

São Paulo (SP)

15/09/2025

O Palmeiras fez as três trocas disponíveis na lista de atletas inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores: o goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira são as novidades.

O que aconteceu

Os reforços que chegaram na última janela substituem, respectivamente, o goleiro Mateus (Alverca), o lateral esquerdo Vanderlan (RB Bragantino) e o meio-campista Richard Ríos (Benfica).

O regulamento da Libertadores autoriza que os clubes façam até três trocas na lista nesta fase da competição, e o Alviverde usou todas elas.

Os atletas seguirão com a mesma numeração do Brasileirão: 1, 6 e 8.

O Alviverde tem 50 atletas inscritos na competição. Além do elenco profissional, o clube completou a lista com jogadores das categorias da base

O Palmeiras enfrenta o River Plate na quarta-feira (17), na Argentina, e faz a volta dia 24 de setembro, no Allianz Parque.

Veja quem do Palmeiras está inscrito na Libertadores

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Aranha, Luiz Sá

Laterais: Khellven, Giay, Piquerez, Jefté, Gilberto, Arthur

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson

Volantes: Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo

Meias: Raphael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramon, Larson, Luis Pacheco, Agner

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa, Paulinho, Flaco López, Luighi, Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Sorriso, Marcio Vitor, Wesley Lima, Kauã Lira

