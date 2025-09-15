Palmeiras faz três trocas em lista de inscritos da Libertadores; veja quais
O Palmeiras fez as três trocas disponíveis na lista de atletas inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores: o goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira são as novidades.
O que aconteceu
Os reforços que chegaram na última janela substituem, respectivamente, o goleiro Mateus (Alverca), o lateral esquerdo Vanderlan (RB Bragantino) e o meio-campista Richard Ríos (Benfica).
O regulamento da Libertadores autoriza que os clubes façam até três trocas na lista nesta fase da competição, e o Alviverde usou todas elas.
Os atletas seguirão com a mesma numeração do Brasileirão: 1, 6 e 8.
O Alviverde tem 50 atletas inscritos na competição. Além do elenco profissional, o clube completou a lista com jogadores das categorias da base
O Palmeiras enfrenta o River Plate na quarta-feira (17), na Argentina, e faz a volta dia 24 de setembro, no Allianz Parque.
Veja quem do Palmeiras está inscrito na Libertadores
Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Aranha, Luiz Sá
Laterais: Khellven, Giay, Piquerez, Jefté, Gilberto, Arthur
Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson
Volantes: Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo
Meias: Raphael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramon, Larson, Luis Pacheco, Agner
Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa, Paulinho, Flaco López, Luighi, Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Sorriso, Marcio Vitor, Wesley Lima, Kauã Lira