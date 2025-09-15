Topo

PVC: Roger e Mano correm risco de queda no GreNal

Roger Machado, no Internacional, e Mano Menezes, no Grêmio, chegam ao GreNal do próximo fim de semana no Brasileirão com a cabeça a prêmio, informa Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, ambos correm risco de serem demitidos, embora o mais provável é que isso não aconteça. Tudo depende do clássico.

Acho que não vai cair nenhum dos dois, mas os dois correm risco de queda.PVC

O colunista detalhou que o clima é de tensão nos dois lados do GreNal. Roger enfrenta maior impaciência da torcida no Inter, e o Grêmio já pensa no que fazer em 2026.

Ontem eu tentei falar com gente do Internacional, que dizia 'não posso falar com você ainda'. Ou seja, podia ter alguma coisa.PVC

Acho que a comunidade gremista, o Grêmio, que inclui da diretoria até a torcida, entendeu que o problema do Grêmio não está agora. O problema do Grêmio está em janeiro.PVC

