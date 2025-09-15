Onde vai passar Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Topo

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
15/09/2025 16h00

Bahia e Cruzeiro entram em campo hoje, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Bahia vem de uma goleada sofrida jogando fora e casa e tenta se recuperar. A equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Mirassol por 5 a 1 na rodada anterior.

Já o Cruzeiro vem de dois resultados positivos em sequência no Brasileirão e assumiu a vice-liderança. O Cabuloso recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.

As duas equipes também entraram em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil no meio e semana e tiveram destinos distintos. O Tricolor de Aço foi eliminado pelo Fluminense enquanto a equipe celeste se classificou contra o rival Atlético-MG e vai enfrentar o Corinthians na semifinal.

Bahia x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de setembro, às 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

