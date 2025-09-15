Topo

Olympique de Marselha x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

15/09/2025 20h00

Nesta terça-feira, o Real Madrid enfrenta o Olympique de Marselha, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Onde assistir?

O jogo será transmitido por TNT, SBT e HBO Max.

Como chegam os times?

O Real Madrid é líder invicto da Liga Espanhola, acumulando quatro vitórias. Em seu último jogo, contra a Real Sociedad, o time ganhou por 2 a 1. Já o Olympique é o sétimo colocado no Campeonato Francês, com dois triunfos e duas derrotas. Em seu confronto mais recente, a equipe goleou o Lorient por 4 a 0.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram quatro vezes, com 100% de aproveitamento do Real Madrid. A última partida foi disputado há 16 anos, pela Liga dos Campeões.

Veja o histórico dos confrontos:

16/09/2003: Real Madrid 4 x 2 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)

26/11/2003: Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)

30/09/2009: Real Madrid 3 x 0 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)

08/12/2009: Real Madrid 3 x 1 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Mbappé

Técnico: Xabi Alonso

Olympique de Marselha: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Garcia; Angel Gomes, Hojbjerg, Greenwood e Gouiri; Weah e Aubameyang.

Técnico: Roberto de Zerbi

Próximo jogo Olympique de Marselha

Olympique x PSG | Campeonato Francês

Data e horário: 21 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Orange Velodrome

Próximo jogo Real Madrid

Real Madrid x Espanyol | Campeonato Espanhol

Data e horário: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X OLYMPIQUE DE MARSELHA

Competição: Liga dos Campeões

Local: Santiago Bernabéu

Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Transmissão: TNT, SBT e HBO Max.

Arbitragem: Irfan Peljto-BIE

