Olympique de Marselha x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Nesta terça-feira, o Real Madrid enfrenta o Olympique de Marselha, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
Onde assistir?
O jogo será transmitido por TNT, SBT e HBO Max.
Como chegam os times?
O Real Madrid é líder invicto da Liga Espanhola, acumulando quatro vitórias. Em seu último jogo, contra a Real Sociedad, o time ganhou por 2 a 1. Já o Olympique é o sétimo colocado no Campeonato Francês, com dois triunfos e duas derrotas. Em seu confronto mais recente, a equipe goleou o Lorient por 4 a 0.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram quatro vezes, com 100% de aproveitamento do Real Madrid. A última partida foi disputado há 16 anos, pela Liga dos Campeões.
Veja o histórico dos confrontos:
16/09/2003: Real Madrid 4 x 2 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)
26/11/2003: Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)
30/09/2009: Real Madrid 3 x 0 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)
08/12/2009: Real Madrid 3 x 1 Olympique de Marselha (Liga dos Campeões)
Prováveis escalações
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Mbappé
Técnico: Xabi Alonso
Olympique de Marselha: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd e Garcia; Angel Gomes, Hojbjerg, Greenwood e Gouiri; Weah e Aubameyang.
Técnico: Roberto de Zerbi
Próximo jogo Olympique de Marselha
Olympique x PSG | Campeonato Francês
Data e horário: 21 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Orange Velodrome
Próximo jogo Real Madrid
Real Madrid x Espanyol | Campeonato Espanhol
Data e horário: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu
FICHA TÉCNICA
REAL MADRID X OLYMPIQUE DE MARSELHA
Competição: Liga dos Campeões
Local: Santiago Bernabéu
Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 16h00 (de Brasília)
Transmissão: TNT, SBT e HBO Max.
Arbitragem: Irfan Peljto-BIE