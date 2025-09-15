Novorizontino bate Ferroviária, espanta má fase e encosta no G-4 da Série B

O Novorizontino conquistou um resultado muito importante na noite desta segunda-feira, quando jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, superou a Ferroviária de virada por 2 a 1, e pegou o elevador na tabela de classificação.

O destaque do duelo paulista ficou para Bruno José, que além de se firmar como o motorzinho do Novorizontino na partida, anotou um gol e uma assistência em Araraquara, guiando a vitória dos visitantes.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de sete jogos sem vitória na Série B, o time de Novo Horizonte foi a 40 pontos e saltou para a quinta colocação, ficando apenas um atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4. Do outro lado, a Ferroviária parou em 31, chegou a quatro jogos sem vitória e ficou na 15° posição.

O clássico do interior paulista começou de forma inacreditável. Logo aos 20 segundos, o zagueiro César Martins recuou mal para Jordi, que chegou atrasado, derrubou Ian Luccas e o árbitro assinalou pênalti. Aos dois, Fabrício Daniel foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando a Ferroviária em vantagem no placar.

Entretanto, após o gol, o time da casa se fechou atrás e viu o Novorizontino entrar no jogo. Aos oito, Rodrigo Soares cobrou falta e Dênis Júnior fez grande defesa. Aos 32, foi a vez de Bruno José mandar um chute colocado e tirar tinta da trave. Já aos 39, Luís Oyama recebeu lindo passe de Bruno José, mas livre, de cabeça, mandou para fora.

Nos minutos finais, o time de Novo Horizonte seguiu ao ataque, e enfim, foi premiado. Aos 43, Mayk cruzou da esquerda para Bruno José, que de cabeça, mandou a bola para o fundo do gol após 22 jogos sem marcar e levou o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino seguiu ao ataque e logo no primeiro minuto, Fábio Matheus cruzou para Bruno José, que também de cabeça, escorou para Nathan Fogaça mandar para o gol e virar o duelo. O terceiro quase veio aos três, quando Matheus Frizzo chutou com força e Dênis Júnior fez grande defesa.

Após a pressão inicial, a Ferroviária conseguiu responder aos 20, quando Zé Hugo conduziu pelo meio e tocou para Juninho, que mandou de fora da área e Jordi mandou para escanteio. O cenário ficou ainda mais quente aos 32, quando Dantas fez falta em Ronaldo e foi expulso de forma direta.

Com um a menos, o Novorizontino passou a apostar nos contra-ataques e quase matou o jogo aos 38, quando Tavinho recebeu na área, mas parou em Dênis Júnior. O time da casa respondeu aos 44, com Ronaldo, que viu a bola desviar na defesa e bater na rede, pelo lado de fora, e Mayk salvar quase em cima da linha, aos 45, garantindo a vitória dos visitantes.

Aos 51, o time visitante ainda teve a chance de ampliar com Robson, que após pênalti sofrido por Patrick Brey em jogada com Lucas Rodrigues, bateu alto e parou em Dênis Júnior, que evitou que o placar se tornasse mais elástico.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 27ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira, o Novorizontino volta ao Jorge Ismael de Biasi para encarar o Athletic-MG, a partir das 19h. No dia seguinte, às 18h30, é a vez da Ferroviária visitar o Avaí, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 NOVORIZONTINO

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Edson Lucas (Zé Mário); Ricardinho, Tárik (Alencar), Ian Luccas (Vitor Barreto) e Fabrício Daniel (Zé Hugo); Carlão (Ronaldo) e Juninho. Técnico: Vinícius Bergantin.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama, Rômulo (Patrick) e Matheus Frizzo (Patrick Brey); Bruno José (Tavinho) e Nathan Fogaça (Robson). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Fabrício Daniel, aos dois, e Bruno José, aos 43 minutos do primeiro tempo. Nathan Fogaça, aos 55 segundos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dantas, Luís Oyama e Robson (Novorizontino) e Ronaldo (Ferroviária).

CARTÃO VERMELHO - Dantas (Novorizontino).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

RENDA - R$ 27.000,00.

PÚBLICO - 1.919 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).