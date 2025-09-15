Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco

As presenças de Neymar e Philippe Coutinho no Campeonato Brasileiro chamam a atenção. Depois de rodarem pelo mundo, os dois tentam reencontrar o bom futebol nos clubes que os revelaram. A seguir, veja o comparativo dos números do ídolo do Santos com o craque do Vasco.

Números de Neymar

Aparições

? Jogos: 13



? Como titular: 11



?? Minutos por jogo: 75



? Minutos totais: 981

Ataque

? Gols: 3



? Gols esperados: 4,12



? Frequência de gols (em minutos): 327 min



? Gols por jogo: 0,2



? Finalizações totais: 2,2



?? Finalizações no alvo por jogo: 1,0



? Grandes chances perdidas: 6



?? Conversão de gols: 11%



?? Gols de falta: 0/7



? Conversão de falta: 0%



??? Gols de dentro da área: 3/16



??? Gols de fora da área: 0/12

Passe

? Assistências: 0



? Assistências esperadas: 2,04



? Toques: 55,4



? Grandes chances criadas: 1



?? Passes-chave: 2,2



? Passes certos: 27,6 (80%)



? Passes certos no próprio campo: 7,8 (88%)



? Passes certos no campo adversário: 20,6 (71%)



? Lançamentos longos (certos): 1,4 (64%)



?? Passes em profundidade certos: 1,7 (52%)



? Cruzamentos certos: 0,8 (23%)

*dados do Sofascore

Neymar e Coutinho se enfrentaram no Morumbis. O Vasco venceu o Santos por 6 a 0

Números de Philippe Coutinho

Aparições

? Jogos: 16



? Como titular: 16



?? Minutos por jogo: 79



? Minutos totais: 1261

Ataque

? Gols: 4



? Gols esperados (xG): 2,39



? Frequência de gols (em minutos): 315 min



? Gols por jogo: 0,3



? Finalizações totais: 2,4



?? Finalizações no alvo por jogo: 1,1



? Grandes chances perdidas: 2



?? Conversão de gols: 11%



?? Gols de falta: 1/8



?? Conversão de falta: 13%



??? Gols de dentro da área: 3/8



??? Gols de fora da área: 1/30

Passe

? Assistências: 1



? Assistências esperadas (xA): 2,13



? Toques: 63,4



? Grandes chances criadas: 3



?? Passes-chave: 1,6



? Passes certos: 41,1 (87%)



? Passes certos no próprio campo: 15,0 (91%)



? Passes certos no campo adversário: 27,0 (78%)



? Lançamentos longos (certos): 1,3 (56%)



?? Passes em profundidade certos: 1,4 (50%)



? Cruzamentos certos: 0,9 (25%)

*dados do Sofascore