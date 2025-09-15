Topo

Esporte

Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco

15/09/2025 10h31

As presenças de Neymar e Philippe Coutinho no Campeonato Brasileiro chamam a atenção. Depois de rodarem pelo mundo, os dois tentam reencontrar o bom futebol nos clubes que os revelaram. A seguir, veja o comparativo dos números do ídolo do Santos com o craque do Vasco.

Números de Neymar

Aparições

? Jogos: 13

? Como titular: 11

?? Minutos por jogo: 75

? Minutos totais: 981

Ataque

? Gols: 3

? Gols esperados: 4,12

? Frequência de gols (em minutos): 327 min

? Gols por jogo: 0,2

? Finalizações totais: 2,2

?? Finalizações no alvo por jogo: 1,0

? Grandes chances perdidas: 6

?? Conversão de gols: 11%

?? Gols de falta: 0/7

? Conversão de falta: 0%

??? Gols de dentro da área: 3/16

??? Gols de fora da área: 0/12

Passe

? Assistências: 0

? Assistências esperadas: 2,04

? Toques: 55,4

? Grandes chances criadas: 1

?? Passes-chave: 2,2

? Passes certos: 27,6 (80%)

? Passes certos no próprio campo: 7,8 (88%)

? Passes certos no campo adversário: 20,6 (71%)

? Lançamentos longos (certos): 1,4 (64%)

?? Passes em profundidade certos: 1,7 (52%)

? Cruzamentos certos: 0,8 (23%)

*dados do Sofascore

Neymar e Coutinho se enfrentaram no Morumbis. O Vasco venceu o Santos por 6 a 0

Números de Philippe Coutinho

Aparições

? Jogos: 16

? Como titular: 16

?? Minutos por jogo: 79

? Minutos totais: 1261

Ataque

? Gols: 4

? Gols esperados (xG): 2,39

? Frequência de gols (em minutos): 315 min

? Gols por jogo: 0,3

? Finalizações totais: 2,4

?? Finalizações no alvo por jogo: 1,1

? Grandes chances perdidas: 2

?? Conversão de gols: 11%

?? Gols de falta: 1/8

?? Conversão de falta: 13%

??? Gols de dentro da área: 3/8

??? Gols de fora da área: 1/30

Passe

? Assistências: 1

? Assistências esperadas (xA): 2,13

? Toques: 63,4

? Grandes chances criadas: 3

?? Passes-chave: 1,6

? Passes certos: 41,1 (87%)

? Passes certos no próprio campo: 15,0 (91%)

? Passes certos no campo adversário: 27,0 (78%)

? Lançamentos longos (certos): 1,3 (56%)

?? Passes em profundidade certos: 1,4 (50%)

? Cruzamentos certos: 0,9 (25%)

*dados do Sofascore

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantem vaga na semifinal dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco

Bruno Rodrigues mira sequência de jogos no Palmeiras após 20 meses afastado e volta com festa

Ancelotti não vê obrigação em vencer Copa e coloca Real Madrid como única opção após a seleção

Golpe de sorte? Diego Lopes revela que treinou cotovelada que nocauteou Jean Silva

Líder de tudo: números justificam boa campanha do Flamengo no Brasileirão

Alison dos Santos avança para a semifinal dos 400m com barreiras no Mundial; Guilherme e Matheus avançam

Mundial de atletismo: Alison dos Santos fica em 2º e vai à semi dos 400m com barreiras

Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo no Sul e projeta duelo pela Copa Libertadores

Diniz vê como "frustrante" empate do Vasco e mira clássico contra Flamengo

Everson diz que filha de 13 anos foi vítima de importunação sexual na Arena MRV