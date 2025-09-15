Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco
As presenças de Neymar e Philippe Coutinho no Campeonato Brasileiro chamam a atenção. Depois de rodarem pelo mundo, os dois tentam reencontrar o bom futebol nos clubes que os revelaram. A seguir, veja o comparativo dos números do ídolo do Santos com o craque do Vasco.
Números de Neymar
Aparições
? Jogos: 13
? Como titular: 11
?? Minutos por jogo: 75
? Minutos totais: 981
Ataque
? Gols: 3
? Gols esperados: 4,12
? Frequência de gols (em minutos): 327 min
? Gols por jogo: 0,2
? Finalizações totais: 2,2
?? Finalizações no alvo por jogo: 1,0
? Grandes chances perdidas: 6
?? Conversão de gols: 11%
?? Gols de falta: 0/7
? Conversão de falta: 0%
??? Gols de dentro da área: 3/16
??? Gols de fora da área: 0/12
Passe
? Assistências: 0
? Assistências esperadas: 2,04
? Toques: 55,4
? Grandes chances criadas: 1
?? Passes-chave: 2,2
? Passes certos: 27,6 (80%)
? Passes certos no próprio campo: 7,8 (88%)
? Passes certos no campo adversário: 20,6 (71%)
? Lançamentos longos (certos): 1,4 (64%)
?? Passes em profundidade certos: 1,7 (52%)
? Cruzamentos certos: 0,8 (23%)
*dados do Sofascore
Neymar e Coutinho se enfrentaram no Morumbis. O Vasco venceu o Santos por 6 a 0
Números de Philippe Coutinho
Aparições
? Jogos: 16
? Como titular: 16
?? Minutos por jogo: 79
? Minutos totais: 1261
Ataque
? Gols: 4
? Gols esperados (xG): 2,39
? Frequência de gols (em minutos): 315 min
? Gols por jogo: 0,3
? Finalizações totais: 2,4
?? Finalizações no alvo por jogo: 1,1
? Grandes chances perdidas: 2
?? Conversão de gols: 11%
?? Gols de falta: 1/8
?? Conversão de falta: 13%
??? Gols de dentro da área: 3/8
??? Gols de fora da área: 1/30
Passe
? Assistências: 1
? Assistências esperadas (xA): 2,13
? Toques: 63,4
? Grandes chances criadas: 3
?? Passes-chave: 1,6
? Passes certos: 41,1 (87%)
? Passes certos no próprio campo: 15,0 (91%)
? Passes certos no campo adversário: 27,0 (78%)
? Lançamentos longos (certos): 1,3 (56%)
?? Passes em profundidade certos: 1,4 (50%)
? Cruzamentos certos: 0,9 (25%)