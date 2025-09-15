Na caça ao líder Flamengo, embalado Cruzeiro visita o Bahia em Salvador

Embalado após eliminar o maior rival Atlético-MG na Copa do Brasil, o Cruzeiro quer manter a atitude no Campeonato Brasileiro para seguir próximo ao líder Flamengo. Nesta segunda-feira, às 20h, o time mineiro encerra a 23ª rodada visitando o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Depois de duas vitórias sobre o Atlético-MG por 2 a 0, o Cruzeiro avançou às semifinais da Copa do Brasil. No Brasileiro, a boa fase se repete, vindo de duas vitórias, a última sobre o São Paulo, por 1 a 0, e soma 44 pontos.

Já o Bahia foi eliminado na competição de mata-mata para o Fluminense. Restando apenas o Brasileiro, o time de Rogério Ceni quer juntar os cacos rapidamente para seguir no G4. Com 36 pontos, na última rodada foi goleado pelo Mirassol, fora de casa, por 5 a 1.

O técnico Leonardo Jardim deve poupar o artilheiro Kaio Jorge. Ele vive com incômodo muscular e se recuperou a tempo para brilhar no clássico. Caso seja preservado, Gabigol aparece como principal alternativa para compor o ataque. Por outro lado, o meia e capitão Lucas Silva cumpre suspensão e Matheus Henrique deve iniciar entre os 11 titulares.

Jardim ganhou como opções os reforços Kenny Arroyo, Kauã Moraes e Ryan Guilherme. Regularizados, o trio pode fazer sua estreia no clube mineiro e o treinador explicou as contratações dos jogadores: "Hoje temos muita preocupação em encaixar nossos jogadores naquilo que é uma ideia coletiva de jogo. Fomos buscar jogadores no mercado para dar soluções às falhas que tínhamos", disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni terá problemas para escalar o time. Kanu, Erick, Ruan Pablo, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga seguem no DM e o treinador ainda não contará com eles para o duelo de segunda-feira. Por outro lado, o lateral direito Santiago Arias retornou da Data-FIFA e volta a disputar a vaga com Gilberto. A principal mudança deve ser no ataque. O argentino Mateo Sanabria deve iniciar no time titular, na vaga de Kayke.

Recém contratado para a vaga de Lucho - negociado com o futebol arábe - Sanabria ainda está em adaptação ao futebol brasileiro e entrou no decorrer do jogo contra o Fluminense: "Estou bem, é uma liga muito linda, muito competitiva e estou em um processo de adaptação. Estou treinando já há algum tempo, estou melhorando pouco a pouco e me sinto em condições físicas para atuar" disse o atacante.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRUZEIRO

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).