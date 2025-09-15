Marcelo Teixeira relata reclamação à CBF após lance polêmico em Neymar

O empate entre Santos e Atlético-MG neste domingo, pelo Brasileirão, ficou marcado por um lance polêmico em Neymar, ainda no primeiro tempo. Após finalizar de dentro da área, o camisa 10 sofreu uma entrada de Scarpa, e o Peixe pediu pênalti. Nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que reclamou do lance com a CBF, que recebeu um "dossiê" santista com diversos casos onde o clube paulista teria sido prejudicado.

"O Santos tem sido muito prejudicado. Nós temos algumas feito reuniões, e o Alexandre Mattos participa dos encontros com comissão do VAR. Temos mandado materiais demonstrando lances duvidosos, participado para resultados mais justos. Neste domingo tivemos um lance gravíssimo, ainda no primeiro tempo. A gente faz um esforço de trazer o Neymar ao Brasil. Todos os santistas e brasileiros querem que ele se condicione, que melhore, mas imaginem num lance como ontem... A entrada pode lesionar ele. Foi um pênalti claríssimo no Neymar", disse Teixeira, em entrevista ao SporTV.

"Se você tem o recurso, tem que ao menos chamar o árbitro para avaliar. Fica a nossa preocupação. Esperamos que os erros não interfiram diretamente nos resultados. Não é beneficiar ninguém, é usar o critério corretamente. Lutamos muito pela profissionalização da arbitragem. Nesse ponto ainda temos deficiências interferindo negativamente nos resultados", continuou o presidente.

Também há elogios

Apesar das reclamações, Marcelo Teixeira reiterou que o Santos tem participado também com críticas positivas, com o objetivo de ajudar a profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro.

"Mandamos todos os materiais, todos os lances. Mas não fazemos isso só de reclamações. Já mandamos lances onde, na nossa visão, a arbitragem teve a atitude correta. É importante você participar também com críticas construtivas. Dificilmente tínhamos uma abertura como o atual presidente está dando agora", finalizou o mandatário.