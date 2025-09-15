Luto! Ex-campeão mundial de boxe, Ricky Hatton morre aos 46 anos na Inglaterra

O último fim de semana foi um período de emoções opostas para os apaixonados pelo boxe. No sábado (13), uma superluta disputada entre Saúl 'Canelo' Álvarez e Terence Crawford agitou o mundo da nobre arte globalmente. Já no domingo, os fãs se despediram de um dos pugilistas mais marcantes das últimas décadas. Ex-campeão mundial em duas categorias diferentes, Ricky Hatton, popularmente conhecido como 'The Hitman', faleceu aos 46 anos em Manchester (ING).

O portal 'BBC' noticiou o falecimento em primeira mão, posteriormente confirmado por sites como 'TMZ Sports' e 'Sky Sports'. De acordo com a 'Polícia da Grande Manchester', responsável pela região, o corpo de Ricky Hatton foi encontrado em sua residência sem nenhuma circunstância suspeita ou indício de crime. Ainda segundo a entidade policial, o corpo do pugilista inglês foi encaminhado ao legista para averiguação.

Dono de um estilo empolgante nos ringues, Hitman marcou época no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando se tornou campeão mundial em duas categorias de peso diferentes: superleve (63,5 kg) e meio-médio (66,6 kg). A trajetória vitoriosa o colocou frente a frente contra lendas da modalidade como Floyd Mayweather, em 2007, e Manny Pacquiao, em 2009. Aposentado em 2012, Hatton deixou a nobre arte com um cartel profissional de 45 vitórias e apenas três derrotas.

"Com profunda tristeza, a WBA lamenta o falecimento de Ricky "The Hitman" Hatton. Um verdadeiro campeão, um espírito indomável e uma lenda do esporte. Seu legado viverá em cada luta e nos corações dos fãs de boxe ao redor do mundo. Descanse em paz, Ricky", destacou o comunicado da Associação Mundial de Boxe nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Onda de homenagens

Como não poderia deixar de ser, alguns grandes nomes dos esportes de combate se sensibilizaram com a notícia. Ícone para o boxe europeu, sobretudo na Inglaterra, Hatton foi homenageado por nomes como Tyson Fury, Conor McGregor, Tom Aspinall e Darren Till que, dentre outros lutadores, lamentaram seu falecimento e exaltaram seu legado nos ringues de boxe e no imaginário dos fãs ao redor do mundo.

