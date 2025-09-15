Lucas Evangelista projeta duelo do Palmeiras com River Plate: "Vai ser uma final"

Nesta segunda-feira, antes do duelo contra o River Plate, pela ida das quartas de final da Libertadores, o meio-campista Lucas Evangelista destacou a força do Palmeiras em jogos pela competição continental. A partida está agendada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

"De fora, eu sempre tive a imagem do Palmeiras de uma equipe que se transforma na Libertadores. Claro, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando. Mas, no pouco tempo em que estou aqui, vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, tem um gostinho especial, um algo a mais", afirmou.

Evangelista revelou que, após a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no último sábado, pelo Brasileirão, o goleiro Weverton motivou os atletas para o confronto diante do time argentino.

"Até conversamos depois do jogo contra o Inter. O Weverton comentou com a gente para focar, para pagar o preço, que é momento de renúncia, de sacrifício, porque na Libertadores faltam agora cinco jogos, são cinco finais que colocamos na nossa cabeça. O próximo jogo já vai ser uma final e, se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e depois concretizar com mais uma vitória dentro da nossa casa", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O jogador citou a força do River Plate e a atmosfera criada pelos torcedores argentinos nas arquibancadas.

"A grandeza do River, a postura dentro da casa deles, a atmosfera também que se cria quando joga dentro da casa deles, mas eu costumo dizer até que somos privilegiados em estar jogando essa partida, muitos jogadores queriam estar no nosso lugar, então acho que temos que olhar para essa partida como uma oportunidade e privilégio", analisou.

Lucas Evangelista ainda valorizou o resultado positivo contra o Internacional e fez questão de destacar a intensidade do elenco dentro de campo.

"Fiquei muito feliz com a vitória sobre o Inter. Até comentei depois com alguns jogadores que a vitória foi muito importante, mas o principal foi a postura que tivemos de começar o jogo em uma intensidade muito forte. Sempre falamos que, quando jogamos em casa, temos de impor esse ritmo para passar a mensagem logo de cara, do que queremos do jogo, que são os três pontos. Então fiquei muito feliz com a vitória, mas principalmente com a postura da equipe", destacou.

Com a vitória, o Palmeiras alcançou 46 pontos e segue na busca pelo líder Flamengo. O time carioca, com um jogo a mais, superou o Juventude e chegou aos 50 somados.