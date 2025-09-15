Topo

Esporte

Lucas corre na esteira após procedimento e avança em recuperação no São Paulo

Lucas Moura, jogador do São Paulo, durante partida contra o Vitória no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro - Marcello Zambrana/AGIF
15/09/2025 15h45

O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, avançou na recuperação da artroscopia no joelho direito, realizada no final de agosto. Hoje, o camisa 7 correu na esteira pela primeira vez após o procedimento.

O Tricolor divulgou imagens do atleta e informou que espera que o jogador evolua para trabalhos no gramado ainda nesta semana. O meia retirou os pontos do joelho recentemente e tem feito exercícios de fortalecimento muscular desde a intervenção cirúrgica.

Lucas passou pela artroscopia no dia 30 de agosto para retirada de uma fibrose no joelho direito. O atleta sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP), associada a estiramento posterior da cápsula articular, e vinha respondendo bem ao tratamento conservador. As dores, entretanto, continuaram, e as partes optaram pelo procedimento cirúrgico.

O meia-atacante são-paulino tem lidado com a lesão desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, em março deste ano. O jogador entrou em campo seis vezes desde então, mas não conseguiu completar 90 minutos.

Sua última aparição em campo aconteceu no dia 19 de agosto, quando jogou 30 minutos da partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional-COL. O atleta, inclusive, balançou as redes na disputa por pênaltis que garantiu o São Paulo na fase seguinte do torneio.

Ao todo, Lucas soma apenas 17 jogos na temporada, com quatro gols e uma assistência.

Esporte

