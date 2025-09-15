Líder de tudo: números justificam boa campanha do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo chegou a 50 pontos e lidera — com quatro de vantagem — o Brasileirão. O Rubro-Negro, porém, também comanda algumas estatísticas da competição nacional.

O time de Filipe Luis é o primeiro em gols marcados (47), em menos gols sofridos (10), em grandes chances criadas (54), em posse de bola (62,8%), em passes certos por jogo (519), em finalizações no gol por jogo (6,0) e em jogos sem sofrer gols (13), segundo dados do Sofascore.

Apesar dos bons números, o técnico não escondeu o seu desejo de buscar mais. O comandante entende que ainda tem uma margem para evolução.

"O objetivo é melhorar conforme vai passando o tempo. Com as correções, vídeos, treinamentos e conceitos novos. Com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como já vimos uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande na espinha dorsal", disse.

"Saíram jogadores muito importantes e os novos estão tentando entrar o mais rápido possível para continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados eu não controlo, mas a forma que a gente joga, sim. Vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance", completou.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Estudiantes, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã.

No Brasileirão, o próximo desafio é contra o Vasco, no Maracanã, pela 24ª rodada. O clássico será no domingo, às 17h30.

Os números do Flamengo no Brasileirão