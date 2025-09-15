Lerone Murphy ignora vitória de Diego Lopes em corrida pelo cinturão
Apesar da repercussão da vitória de Diego Lopes sobre Jean Silva no último sábado (13), pelo Noche UFC, quem aproveitou o momento para reforçar sua posição entre os principais nomes da divisão foi Lerone Murphy. Atual número 4 no ranking dos pesos-penas (66 kg), o britânico utilizou as redes sociais para se colocar como o nome certo para a próxima disputa de cinturão.
Em publicação no X (antigo Twitter), o lutador reconheceu o desempenho de Diego, mas afirmou que o resultado não muda o cenário da elite da categoria (clique aqui ou veja abaixo). Segundo ele, é hora de apresentar um desafiante inédito na disputa pelo título.
"Diego (Lopes) foi incrível contra o (Jean) Silva, mas não muda muito numa revanche contra o Volkanovski. O público quer ver lutas novas. Estou invicto com 17 vitórias por um motivo. É a minha hora!", escreveu o atleta de Manchester.
Invicto
Com um cartel de 17 vitórias e um empate, Murphy segue invicto no MMA profissional e atravessa o melhor momento da carreira. No UFC, venceu adversários como Edson Barboza e Aaron Pico, consolidando-se como um dos nomes mais sólidos da divisão até 66 kg.
Aos 34 anos, o inglês busca sua primeira oportunidade de disputar o cinturão da categoria. Ele aposta em sua regularidade e em seu histórico sem derrotas para justificar uma chance no topo da divisão. Enquanto Diego Lopes, na segunda colocação no ranking - que ainda não foi atualizado -, com atuações empolgantes e estilo agressivo, Murphy defende que a consistência deve pesar na escolha do próximo desafiante.
Diego done amazing against silva but not much changes in a rematch against volk. The people want to see new match ups. I'm 17-0 for a reason. ITS MY TIME!
- LERONE MURPHY (@LeroneMurphy) September 15, 2025
