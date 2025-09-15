Topo

Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

15/09/2025 20h00

O Fluminense abre as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Lanús, no Estádio La Fortaleza.

O duelo de volta entre Fluminense e Lanús, no Maracanã, será realizado no dia 23 de setembro. Quem passar fará a semifinal com o vencedor do confronto entre Alianza Lima e Universidad de Chile, que fazem o duelo de ida nesta quinta-feira, no Peru.

Onde assistir Lanús x Fluminense ao vivo?

O duelo será transmitido por SBT e Disney+.

Como o Lanús chega ao confronto

No fim de semana, o Lanús derrotou o Independiente Rivadavia por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino, no qual ocupa a quarta posição de seu grupo. O artilheiro Walter Bou e o meia Marcelino Moreno são as principais esperanças da equipe.

"Sabemos que, se quisermos passar de fase, teremos que fazer dois jogos beirando a perfeição. O Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes e isso diz muito", disse o técnico o técnico Mauricio Pellegrino,

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense acabou derrotado pelo Corinthians no sábado, por 1 a 0, pelo Brasileiro. Como preservou os titulares no fim de semana, o técnico Renato Gaúcho contará com o que tem de melhor para enfrentar o Lanús.

"Sinceramente, o nosso objetivo é sair vivo da Argentina, pois é um duelo de 180 minutos e vamos decidir em casa. Temos que trabalhar vários aspectos neste momento", disse o treinador. Os dois times nunca se enfrentaram.

Estatísticas

Lanús na temporada

  • 15 vitórias, 13 empates e 9 derrotas

  • 38 gols marcados (média de 1,02 gols por jogo)

  • 24 gols sofridos

  • Artilheiro: Marcelino Moreno (8 gols)

Fluminense na temporada

  • 28 vitórias, 15 empates e 15 derrotas

  • 86 gols marcados (média de por jogo)

  • 53 gols sofridos

  • Artilheiro: Germán Cano (19 gols)

Prováveis escalações

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Marcelino Moreno e Eduardo Salvio; Walter Bou

Técnico: Mauricio Pellegrino

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê, Hércules, Martinelli e Nonato; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo

Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem de Lanús x Fluminense

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

  • Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

  • VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Próximo jogo do Lanús

Lanús x Platense | Campeonato Argentino

Data e horário: 19/09 (sexta-feira) | 21h15 (de Brasília)

Local: Estádio La Fortaleza

Onde assistir: ESPN 4

Próximo jogo do Fluminense

Vitória x Fluminense | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 20/09 (sábado) | 16h (de Brasília)

Local: Barradão

Onde assistir: Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Lanús x Fluminense

Horário: 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Copa Sul-Americana

Local: Estádio La Fortaleza

Onde Assistir: SBT e Disney+

