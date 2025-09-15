Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Fluminense abre as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Lanús, no Estádio La Fortaleza.
O duelo de volta entre Fluminense e Lanús, no Maracanã, será realizado no dia 23 de setembro. Quem passar fará a semifinal com o vencedor do confronto entre Alianza Lima e Universidad de Chile, que fazem o duelo de ida nesta quinta-feira, no Peru.
Onde assistir Lanús x Fluminense ao vivo?
O duelo será transmitido por SBT e Disney+.
Como o Lanús chega ao confronto
No fim de semana, o Lanús derrotou o Independiente Rivadavia por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino, no qual ocupa a quarta posição de seu grupo. O artilheiro Walter Bou e o meia Marcelino Moreno são as principais esperanças da equipe.
"Sabemos que, se quisermos passar de fase, teremos que fazer dois jogos beirando a perfeição. O Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes e isso diz muito", disse o técnico o técnico Mauricio Pellegrino,
Como o Fluminense chega ao confronto
O Fluminense acabou derrotado pelo Corinthians no sábado, por 1 a 0, pelo Brasileiro. Como preservou os titulares no fim de semana, o técnico Renato Gaúcho contará com o que tem de melhor para enfrentar o Lanús.
"Sinceramente, o nosso objetivo é sair vivo da Argentina, pois é um duelo de 180 minutos e vamos decidir em casa. Temos que trabalhar vários aspectos neste momento", disse o treinador. Os dois times nunca se enfrentaram.
Estatísticas
Lanús na temporada
- 15 vitórias, 13 empates e 9 derrotas
- 38 gols marcados (média de 1,02 gols por jogo)
- 24 gols sofridos
- Artilheiro: Marcelino Moreno (8 gols)
Fluminense na temporada
- 28 vitórias, 15 empates e 15 derrotas
- 86 gols marcados (média de por jogo)
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Germán Cano (19 gols)
Prováveis escalações
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Marcelino Moreno e Eduardo Salvio; Walter Bou
Técnico: Mauricio Pellegrino
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê, Hércules, Martinelli e Nonato; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo
Técnico: Renato Gaúcho
Arbitragem de Lanús x Fluminense
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)
- VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Próximo jogo do Lanús
Lanús x Platense | Campeonato Argentino
Data e horário: 19/09 (sexta-feira) | 21h15 (de Brasília)
Local: Estádio La Fortaleza
Onde assistir: ESPN 4
Próximo jogo do Fluminense
Vitória x Fluminense | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 20/09 (sábado) | 16h (de Brasília)
Local: Barradão
Onde assistir: Premiere
Ficha técnica
Jogo: Lanús x Fluminense
Horário: 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Copa Sul-Americana
Local: Estádio La Fortaleza
Onde Assistir: SBT e Disney+