Jogo entre Palmeiras e Juventude é remarcado para a próxima data Fifa

Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o dia e o horário do confronto (adiado) entre Palmeiras e Juventude, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O embate estava agendado para ocorrer no dia 12 de junho, uma quinta-feira. No entanto, a bola irá no dia 11 de outubro, às 19h (de Brasília). O palco permanece o mesmo: Allianz Parque.

A mudança se deu devido à viagem do Palmeiras aos Estados Unidos, onde disputou a Copa do Mundo de Clubes, que começou no dia 14 de junho e terminou em 13 de julho.

Antes do embate contra o Juventude, o Palmeiras disputará seis partidas, dentre elas os jogos de ida e volta contra o River Plate, válidos pelas quartas de final da Libertadores.

O último compromisso da equipe de Abel Ferreira antes da data Fifa será o clássico contra o São Paulo, que ocorrerá no dia cinco de outubro (domingo), às 16h, no Morumbis.

Já o Juventude, que disputa apenas o Brasileirão, disputará quatro confrontos antes de encarar o Alviverde. O último deles acontece no mesmo dia do Choque-Rei, mas às 18h30, no Alfredo Jaconi.

No momento, o Palmeiras figura na terceira colocação do torneio nacional, com 46 pontos em 21 jogos disputados. Do outro lado, o Juventude soma 21 unidades, na 18ª posição da tabela.