Jean Lucas detalha erros do Bahia contra o Cruzeiro e projeta duelo contra o Ceará

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1 e retomou a vice-liderança, que pertencia ao Palmeiras. Jean Lucas, autor do gol baiano, detalhou os erros que o Tricolor de Aço cometeu na partida e projetou o próximo duelo da equipe.

"Fizemos um excelente primeiro tempo, dominamos. No segundo, continuamos fazendo um bom jogo e conseguimos fazer o gol comigo, quando começamos a acelerar. Acho que era para a gente ficar um pouco mais com a posse de bola. Sabemos que o time deles também é de muita qualidade", afirmou em entrevista ao SporTV.

"Depois, eles fizeram um gol de bola parada, em que era para a gente ter saltado, mas não saltamos. Infelizmente, a gente queria sair daqui com um triunfo pelo jogo que fizemos, mas agora é seguir trabalhando e descansar, porque temos um jogo contra o Ceará no sábado, que também será muito difícil", concluiu.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e desbancou o Palmeiras, que soma 46, com dois jogos a mais, e ocupava a vice-liderança do torneio. Do outro lado, ao ser superado, o Bahia permaneceu com 36 unidades, na quinta posição.

O time comandado por Rogério Ceni retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão, pela 24ª rodada.