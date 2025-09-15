Ídolo do Cruzeiro, Marcelo Ramos visita elenco em Salvador e ganha camisa

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro recebeu uma visita especial em Salvador. Ídolo do clube, o ex-atacante Marcelo Ramos esteve com a delegação e recebeu uma camisa personalizada das mãos do vice-presidente da Raposa, Pedro Junio.

"Multicampeão pelo Cruzeiro, o ex-atacante Marcelo Ramos visitou a delegação celeste no hotel em Salvador e recebeu uma camisa personalizada das mãos de Pedro Junio, vice-presidente do clube! Sempre bom te ver, ídolo eterno!", escreveu o clube em suas redes sociais.

Números no Cruzeiro

Foram 361 jogos de Marcelo Ramos com a camisa do Cruzeiro, se tornando o 6º maior artilheiro da história do clube, com 162 gols marcados. Apelidado de Flecha Azul, o jogador conquistou 14 títulos com a Raposa: quatro Mineiros (1996, 1997, 1998 e 2003), duas Copa do Brasil (1996 e 2003), uma Libertadores (1997), entre outros torneios.

Revelado pelo Bahia, Marcelo Ramos também é artilheiro do clube nordestino, além de ser campeão de três edições do Campeonato Baiano. Atualmente, o ex-centroavante de 52 anos é comentarista na TV Bahêa, canal oficial do time.

Calendário Cruzeiro

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta, nesta segunda-feira, o Bahia. O duelo contra o Esquadrão de Aço está marcado para às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.