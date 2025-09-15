Topo

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

15/09/2025 17h01

Autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2020, o atacante Breno Lopes, atualmente no Fortaleza, projetou o reencontro com seu ex-clube na próxima rodada do Brasileirão. Desde sua saída, o atleta nunca entrou em campo diante do Verdão.

"Sempre um momento especial reencontrar o Palmeiras, onde fui muito feliz. Será um jogo duríssimo, mas vamos em busca do resultado", disse.

Sem espaço no Palmeiras, Breno Lopes foi emprestado ao Fortaleza em abril de 2024 e comprado em definitivo em outubro do mesmo ano.

Com a camisa do clube paulista, o atacante disputou 167 partidas oficiais e anotou 25 gols.

A partida contra o Palmeiras, válida pela 24ª rodada da Série A, está marcada para o próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Autor do primeiro gol do Fortaleza no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último sábado, Breno Lopes valorizou a vitória da equipe após seis rodadas de jejum na Série A.

"Estava nos incomodando muito esse período sem vitórias. Felizmente conseguimos um resultado fundamental e vamos em busca de mais pontos para sairmos de vez dessa situação incômoda na classificação", disse.

Com o resultado positivo, o time comandado por Martín Palermo chegou aos 18 pontos na tabela. Restando dezesseis jogos para o término da competição, a equipe, atualmente na 19ª colocação, busca sair da parte de baixo da classificação.

"Estamos trabalhando e lutando muito. Tenho certeza que vamos alcançar o nosso objetivo. O grupo já mostrou que é forte e esse momento de turbulência vai passar. Estamos todos focados no mesmo objetivo", finalizou Breno Lopes.

