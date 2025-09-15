Guardiola 'não pretende' ser lembrado no futebol e revela que gostaria de ter jogado com Neymar

Pep Guardiola costuma surpreender com suas frases e nesta segunda-feira, mais uma fala do treinador espanhol do Manchester City chamou a atenção. Questionado como queria ser lembrado no futebol, o ex-zagueiro brincou e disse que quer ser "esquecido". Sobre qual jogador gostaria de ter de companheiro na carreira, definiu o atacante brasileiro Neymar. E ainda elegeu Alex Ferguson o maior treinador de todos os tempos.

Fazendo um bate-bola com o treinador para falar sobre a participação do Manchester City na nova temporada da Champions League - pontapé inicial agendado para esta terça-feira -, A TNT convenceu Guardiola a responder sobre diversos assuntos e ele surpreendeu com a franqueza.

Mesmo sendo apontado como um dos principais técnicos do planeta, ele transferiu o rótulo de "maior de todos" para Alex Ferguson, que fez história por anos dirigindo o rival Manchester United. "Há muitos, mas talvez Alex Ferguson em termos de títulos." E ainda definiu o alemão Jürgen Klopp, outro adversário por muito tempo no Liverpool, como quem gostaria de dividir uma garrafa de vinho.

Mas e como você gostaria de ser lembrado? A resposta chamou a atenção. "Eu não quero ser lembrado", afirmou, sem ser levado muito a sério. "Eu desejo que me esqueçam", reforçou o estrategista.

O Brasil entrou no bate-papo no momento em que a questão foi sobre qual jogador gostaria de ter a seu lado em campo. Ambos jogaram no Barcelona, mas em tempos distintos. "Boa pergunta", iniciou, pensando um pouquinho antes de definir: "Neymar."

Guardiola revelou, ainda, que acompanha jogos como torcedor sempre analisando a formação do time, o desenho do jogo e as habilidades. "Amo ver as habilidades." Mesmo vidrado em futebol, a pessoa que o fez tremer está bem distante da modalidade. Trata-se do ator Robert de Niro.

O City estreia na Champions League embalado por vitória gigante no clássico com o United por 3 a 0 no fim de semana. O rival da competição europeia será o Napoli, no Etihad Stadium, somente na quinta-feira.