Golpe de sorte? Diego Lopes revela que treinou cotovelada que nocauteou Jean Silva
No último sábado (13), na luta principal do Noche UFC, Diego Lopes tirou um coelho da cartola e, com uma cotovelada giratória, conseguiu abrir o caminho para nocautear Jean Silva no segundo round. Mas para alguns fãs, dado o momento do confronto, o ataque do especialista de jiu-jitsu não teria passado de uma espécie de 'golpe de sorte'. Atento à repercussão de sua vitória, o peso-pena (66 kg) manauara tratou de rechaçar tal status e garantiu que o movimento foi treinado exaustivamente durante todo o camp.
Com registros de seu trabalho de aquecimento no vestiário da arena em San Antonio (EUA), onde foi promovido o evento, Lopes comprovou, inclusive, que havia praticado a fatídica cotovelada giratória momentos antes de medir forças contra o 'Lord'. O golpe foi o fiel da balança no combate e também responsável por acabar com a invencibilidade de Jean dentro do Ultimate.
"Eu não estou surpreso. Nós fizemos isso (cotovelada giratória) durante o camp e também logo antes de irmos para a luta (no vestiário). Nada aqui é sorte", escreveu Lopes através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).
Recuo premeditado?
No primeiro assalto, Lopes conseguiu uma queda nos momentos iniciais e passou quase a parcial inteira por cima na montada castigando Jean com cotoveladas e socos na posição de 'ground and pound'. Já no segundo round, Lord voltou mais atento e equilibrou o embate, desferindo os ataques mais significativos. Mas isso, segundo Diego revelou em entrevista ao canal 'UFC Brasil', também fazia parte de sua estratégia, de olho em uma eventual brecha do oponente.
"O primeiro round eu venci bem. E no segundo round, queria dar um pouco de confiança para ele. Para que ele acabasse se expondo um pouco ali. Para eu acabar conectando esse cotovelo rodado, que era algo que a gente vinha trabalhando nos bastidores. E aconteceu. Ele sempre acaba se expondo muito, estica muito o golpe e deixa brechas. Sabia que era uma brecha e usei no momento perfeito", frisou o faixa-preta de jiu-jitsu.
Luta da Noite
Até por protagonizarem um clássico instantâneo, cheio de altos e baixos e uma rivalidade genuína, Diego e Jean foram agraciados com o bônus de 50 mil dólares pela eleita 'Luta da Noite' do Noche UFC. Protagonista do show, Lopes ainda encheu ainda mais os bolsos por também embolsar o prêmio de 'Performance Da Noite', faturando, ao todo, 100 mil dólares - além de sua bolsa original acordada com o Ultimate.
