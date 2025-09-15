Topo

Garro tem lesão na panturrilha, e Corinthians vê DM encher

Garro foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha - Ettore Chiereguini/AGIF
Garro foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

15/09/2025 14h51

O Corinthians informou hoje que o meio-campista argentina Rodrigo Garro passou por exames e teve detectada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

O argentino sentiu o incômodo no último sábado, durante o aquecimento do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e foi cortado da partida. Ele já iniciou a recuperação com a fisioterapia do clube e está fora do próximo compromisso do time, diante do Sport.

Com a contusão, Garro se junta a outros cinco desfalques do Corinthians por lesão. Atualmente o DM conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Em contrapartida, de olho no Sport, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do meio-campista Breno Bidon, suspenso na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. Já o atacante Gui Negão levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Números de Garro

Sofrendo com problemas físicos desde o final da temporada passada, Rodrigo Garro soma números tímidos em 2025. Em 26 partidas disputadas pelo Timão, sendo 19 como titular, foram apenas dois gols e cinco assistências.

Próximo jogo do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

