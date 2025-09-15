Garro tem lesão na panturrilha, e Corinthians vê DM encher

O Corinthians informou hoje que o meio-campista argentina Rodrigo Garro passou por exames e teve detectada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

O argentino sentiu o incômodo no último sábado, durante o aquecimento do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e foi cortado da partida. Ele já iniciou a recuperação com a fisioterapia do clube e está fora do próximo compromisso do time, diante do Sport.

Com a contusão, Garro se junta a outros cinco desfalques do Corinthians por lesão. Atualmente o DM conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Em contrapartida, de olho no Sport, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do meio-campista Breno Bidon, suspenso na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. Já o atacante Gui Negão levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Números de Garro

Sofrendo com problemas físicos desde o final da temporada passada, Rodrigo Garro soma números tímidos em 2025. Em 26 partidas disputadas pelo Timão, sendo 19 como titular, foram apenas dois gols e cinco assistências.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela