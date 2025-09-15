Gabigol comenta permanência no Cruzeiro e busca por minutos com Léo Jardim

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1 e retomou a vice-liderança, que pertencia ao Palmeiras. Autor do gol que concretizou a virada cruzeirense, Gabigol comentou seu futuro no clube e sua busca por minutos sob o comando de Leonardo Jardim.

"É uma vitória de um time que trabalha bastante e confia muito nos jogadores. A gente tem se reforçado bastante, chegaram jogadores com outras características. Estamos trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo mundo quer jogar. É sempre um pouco difícil, vamos conseguir ter mais minutos e ajudar o time", declarou em entrevista ao SporTV.

Com a chegada de Kaio Jorge, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 20 gols marcados, Gabigol perdeu minutos no Cruzeiro e, atualmente, tem iniciado as partidas no banco de reservas. Seu último jogo na condição de titular foi no dia 30 de julho, quando a Raposa empatou com o CRB pela Copa do Brasil. Mesmo assim, o camisa 9 registra 12 tentos em 34 partidas.

"A gente tem uma relação incrível (Gabigol e Leonardo Jardim), falamos sobre tudo. Eu tiro muitas dúvidas com ele e conversamos bastante. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro vem fazendo um ano maravilhoso e, em dezembro, vamos voltar a conversar", completou.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e desbancou o Palmeiras, que soma 46, com dois jogos a mais, e ocupava a vice-liderança do torneio. O Cabuloso retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, no Mineirão, pela 24ª rodada.