Corinthians teve sua vitória mais improvável dos últimos anos, diz Juca

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã foi uma das mais inesperadas dos últimos anos, avalia o comentarista Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo Juca, o Timão praticamente não atacou a meta do Flu e venceu com um gol "sem querer".

O que aconteceu no Maracanã foi dessas coisas mais inusitadas que eu já vi no futebol. Porque, na verdade verdadeira, o Corinthians não chutou uma bola no gol, porque o gol do Corinthians foi sem querer — era um cruzamento que virou gol. Foi a vitória mais improvável que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Juca Kfouri

Segundo Juca, o Corinthians recebeu "um presente dos deuses do futebol", já que o Fluminense escalou um time reserva e não conseguiu se impor em casa.

O Fluminense não jogou bem, ao contrário, jogou muito mal, mas o Fluminense estava todinho mudado, porque tem jogo na Copa Sul-Americana, difícil e tudo mais, na Argentina. Então foi realmente um presentaço dos deuses dos estádios no sábado à noite para o Corinthians. Juca Kfouri

