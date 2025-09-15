Fluminense encerra preparação para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o elenco do Fluminense treinou no CT Carlos José Cartilhos pela última vez antes do duelo contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. Comandados por Renato Gaúcho, os jogadores realizaram a última atividade com foco na partida contra os argentinos.

Preparação concluída no Rio! Vamos à Argentina para os primeiros 90 minutos da decisão! ?: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/zpUK6We3tF ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 15, 2025

Titulares de volta

Para este confronto, o Fluminense deve ter seus principais jogadores a disposição, já que poupou a maioria dos titulares no último sábado, quando foi derrotado pelo Corinthians, pelo Brasileirão.

O único desfalque para Renato Gaúcho deve ser Samuel Xavier, que se recupera de uma lesão no músculo da coxa esquerda.

Provável escalação

Assim, a provável escalação do Fluminense para o duelo tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

Semifinalista

Apesar do revés no sábado, o Tricolor conseguiu um importante resultado no meio da última semana. O clube carioca venceu o Bahia por 2 a 0 pela Copa do Brasil e avançou à semifinal da competição, com um placar agregado de 2 a 1.

Na próxima fase, a equipe terá um clássico contra o Vasco para decidirem quem será um dos finalistas do torneio.

O clube carioca visita o Lanús nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús.