Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo no Sul e projeta duelo pela Copa Libertadores

O Flamengo bateu o Juventude, neste domingo, por 2 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís valorizou a vitória fora de casa contra a equipe gaúcha.

"Viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é vencer aqui dentro e conseguimos. Uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

MEEEEEEEEEENNNNGOOOOOOOOO Tá ouvindo esse barulho? ?

TABU QUEBRADO?? FLAMENGO 2 - 0 JUVENTUDE#FIMDEJOGO pic.twitter.com/uooh6ZBypN ? Flamengo (@Flamengo) September 14, 2025

No Alfredo Jaconi, Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal marcaram os gols da vitória do Flamengo, que encerrou um tabu de 28 anos diante do Juventude.

Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras.

Quartas de final da Copa Libertadores

Agora, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Estudiantes, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã.

"Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim, é. Dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes. Depois de uma temporada incrível que estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude", projetou Filipe Luís.

A partida de volta acontece dia 25 de setembro, quinta-feira, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

"A partir de amanhã, começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para encarar o Estudiantes. É um grande adversário, principalmente por ser uma das equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos", finalizou.