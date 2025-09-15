Ferroviária tenta reação contra instável Novorizontino e CRB mede forças com ameaçado Amazonas

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta segunda-feira com dois confrontos que envolvem cenários distintos da tabela, mas igualmente carregados de pressão. Na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária encara o Novorizontino em duelo paulista marcado pelo contraste entre a luta contra o rebaixamento e a busca pelo acesso. Em Maceió, o CRB recebe o Amazonas, partida que coloca frente a frente uma equipe em zona intermediária e outra mergulhada no risco de queda.

A Ferroviária chega pressionada pelos três tropeços consecutivos que a colocaram em estado de alerta. Com 31 pontos, a equipe se vê próxima da zona de rebaixamento e precisa dar uma resposta imediata à sua torcida após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Coritiba. Mais do que o resultado, o desempenho recente expôs fragilidades defensivas e levantou dúvidas sobre a capacidade de reação em um momento decisivo da competição.

Do outro lado, o Novorizontino também não atravessa sua melhor fase. Depois de um início de campeonato promissor, quando chegou a se firmar na briga pelo G-4, a equipe amarga sete rodadas sem vencer. Com 37 pontos, ainda se mantém próxima da zona de classificação, mas o jejum liga o sinal de alerta e impõe a necessidade de recuperação imediata para não se afastar de vez do grupo dos quatro primeiros. O empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO na última rodada reforçou a impressão de uma equipe que perdeu o fôlego.

O encontro entre Ferroviária e Novorizontino, portanto, vai além dos três pontos. Para os donos da casa, significa manter a distância mínima da parte mais crítica da tabela. Para os visitantes, é uma chance de interromper a sequência negativa e mostrar que ainda há fôlego para lutar pelo acesso. O peso da partida reside justamente nessa encruzilhada em que se encontram as duas equipes, cada qual com urgências diferentes, mas igualmente decisivas.

Em Maceió, o CRB se apresenta como uma incógnita no campeonato. Com 34 pontos, a equipe ainda não definiu se terá forças para mirar o pelotão da frente ou se ficará restrita à luta pela permanência. O tropeço na última rodada, diante do Cuiabá, em empate por 1 a 1, ilustra essa indefinição. O time alagoano demonstra competitividade, mas carece de consistência para transformar as oportunidades em uma campanha mais sólida.

O Amazonas, por sua vez, vive situação delicada. Com apenas 24 pontos, ocupa a zona de rebaixamento e precisa reagir com urgência para evitar um retorno à Série C. A derrota por 3 a 1 para o Remo agravou ainda mais o cenário, expondo limitações ofensivas e defensivas. Cada rodada sem vitória torna a situação mais crítica, e a viagem a Maceió surge como um daqueles jogos que podem definir o tom da reta final da equipe na competição.

Os dois confrontos desta segunda-feira se inserem em um contexto de rodada ainda aberta. A 26ª jornada será concluída na terça-feira, quando o Atlético-GO enfrenta o Avaí e a Chapecoense mede forças com o Athletico-PR.