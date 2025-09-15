Topo

Ferreira treina normalmente, e São Paulo inicia preparação para pegar a LDU

15/09/2025 16h10

Nesta segunda-feira, no SuperCT, o São Paulo se reapresentou após a vitória sobre o Botafogo no último domingo e iniciou a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, em Quito, no Equador. O atacante Ferreira, que ficou de fora do duelo contra o time carioca, treinou normalmente.

Ferreira não foi relacionado pelo técnico Hernán Crespo devido a um incômodo no adutor esquerdo. O atacante, entretanto, participou de toda a atividade nesta segunda e está à disposição do treinador para o duelo contra o time equatoriano.

Já o meia Oscar segue em transição física após fraturar três vértebras lombares. O jogador intercalou atividades individuais e com os companheiros e continua avançando na recuperação.

Para o jogo, Crespo não poderá contar com o lateral esquerdo Enzo Díaz, que teve trauma no tornozelo esquerdo confirmado após sentir dores contra o Botafogo. Companheiro de posição, Wendell também apresentou incômodo, mas não teve lesão constatada.

Por fim, o meia-atacante Lucas avançou na recuperação de artroscopia no joelho direito e correu pela primeira vez na esteira desde o procedimento. O jogador não entra em campo desde o jogo de volta contra o Atlético Nacional-COL, pelas oitavas de final da Libertadores.

Como foi o treino do São Paulo?

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais no domingo participaram de atividades regenarativas seguidas de complemento no REFFIS Plus. Já o restante do grupo realizou atividade em espaço reduzido que contou com jovens da base.

O São Paulo retoma as atividades na manhã desta terça-feira, novamente no SuperCT. A delegação embarca para Quito na quarta-feira, um dia antes da partida, agendada para as 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado.

