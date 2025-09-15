Federação Paulista de Futebol implanta o 'desafio de vídeo' nas semifinais da Copa Paulista

A exemplo do que já acontece no vôlei, tênis e NBA, o desafio de vídeo vai ser introduzido no futebol. A ferramenta, chamada de Football Video Support (FVS) - Vídeo Suporte ao Futebol -, será utilizada nas semifinais da Copa Paulista, que começam nesta sexta-feira.

A Federação Paulista informou o uso da tecnologia aos quatro clubes que vão disputar as semifinais (XV de Piracicaba, Comercial, Primavera e Grêmio Prudente), nesta segunda-feira, no Conselho Técnico na sede da entidade. A Fifa testou o desafio de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20 do ano passado e em outras competições menores.

O treinador terá a oportunidade de usar o FVS quando considerar que o árbitro errou em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado. O técnico terá direito a dois pedidos e caso o desafio seja aceito, não perde a solicitação utilizada. O pedido poderá se feito com um gesto do técnico girando o dedo no ar e um cartão de solicitação para o quarto árbitro.

A partir daí, o árbitro principal vai até a cabine à beira do gramado para assistir ao lance com a ajuda de um operador de replay. O árbitro poderá manter ou alterar a decisão.

"Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais, mas também ajudar a escrevê-las. Com o apoio da CBF e da FIFA, damos agora mais um passo com o Vídeo Suporte estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial", disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidnete da FPF.

Além do "desafio de vídeo", a FPF inovou no futebol brasileiro em 2025 com o uso do impedimento semiautomático e do sistema multibolas (para agilizar a reposição de bolas) no Paulistão, além de câmera do árbitro no Paulistão Feminino.

Os dois times que se classificarem para as finais da Copa Paulista garantem vagas em torneios nacionais em 2026: o campeão escolhe entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Comercial e XV de Piracicaba se enfrentam em uma semifinal e Grêmio Prudente e Primavera disputam a outra vaga na final.