Favorita, japonesa avança na etapa brasileira do Circuito Mundial de bodyboarding

As favoritas ao título mundial de 2025 na categoria profissional estrearam nesta segunda-feira na etapa brasileira do Circuito Mundial de bodyboarding, realizada em Serra-ES. A japonesa Namika Yamashita confirmou seu favoritismo e avançou.

Entre as brasileiras, as capixabas Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, e Maylla Venturin também avançaram. Assim como a portuguesa Joana Schenker. Já a carioca Maíra Viana, atual campeã mundial, precisará passar pela repescagem.

A etapa é sediada na praia do Solemar, em Serra. A capixaba Luna Hardman, campeã pro Junior e vice na profissional em 2024, retornou às competições nesta segunda-feira, após afastamento por cirurgia nos ombros. Logo em sua primeira bateria, ela comemorou a onda com melhor nota do campeonato: 9 pontos.

"Muito feliz em estar de volta e neste campeonato tão especial. Fazer um 9 na minha primeira bateria, não esperava. Acho que é o resultado de muita dedicação, muita fisioterapia e muito treino para esse retorno após a cirurgia. Um momento muito especial para mim. Só felicidade", afirmou Luna, de 19 anos, filha de Neymara Carvalho.