Topo

Esporte

Favorita, japonesa avança na etapa brasileira do Circuito Mundial de bodyboarding

15/09/2025 22h22

As favoritas ao título mundial de 2025 na categoria profissional estrearam nesta segunda-feira na etapa brasileira do Circuito Mundial de bodyboarding, realizada em Serra-ES. A japonesa Namika Yamashita confirmou seu favoritismo e avançou.

Entre as brasileiras, as capixabas Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, e Maylla Venturin também avançaram. Assim como a portuguesa Joana Schenker. Já a carioca Maíra Viana, atual campeã mundial, precisará passar pela repescagem.

A etapa é sediada na praia do Solemar, em Serra. A capixaba Luna Hardman, campeã pro Junior e vice na profissional em 2024, retornou às competições nesta segunda-feira, após afastamento por cirurgia nos ombros. Logo em sua primeira bateria, ela comemorou a onda com melhor nota do campeonato: 9 pontos.

"Muito feliz em estar de volta e neste campeonato tão especial. Fazer um 9 na minha primeira bateria, não esperava. Acho que é o resultado de muita dedicação, muita fisioterapia e muito treino para esse retorno após a cirurgia. Um momento muito especial para mim. Só felicidade", afirmou Luna, de 19 anos, filha de Neymara Carvalho.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Jean Lucas detalha erros do Bahia contra o Cruzeiro e projeta duelo contra o Ceará

Gabigol comenta permanência no Cruzeiro e busca por minutos com Léo Jardim

Favorita, japonesa avança na etapa brasileira do Circuito Mundial de bodyboarding

Gabigol decide, Cruzeiro vence o Bahia e toma a vice-liderança do Palmeiras

Champions 2025/26: 'Supercomputador' aponta favorito ao título e tem Real Madrid como 'azarão'

Gabigol desencanta no fim, Cruzeiro bate Bahia e não deixa Flamengo escapar

Cruzeiro vence Bahia com brilho de Gabigol e desbanca o Palmeiras

Dirigente do PSG revela motivo da saída de Neymar: 'Luis Enrique quer futebol jogado em equipe'

De virada, Novorizontino bate a Ferroviária e se aproxima do G4 da Série B

Transmissão ao vivo de Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei: onde assistir

Novorizontino bate Ferroviária, espanta má fase e encosta no G-4 da Série B