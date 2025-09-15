Topo

Esporte

Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Maranello

15/09/2025 18h25

Luca Di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, não economizou críticas à escuderia que ainda não venceu uma corrida na temporada da Fórmula 1. Em entrevista, nesta segunda-feira, na pré-estreia do documentário sobre sua vida "Luca: Seeing Red" (Luca: Vendo Vermelho), o italiano demonstrou toda sua insatisfação com o desempenho nas pistas dos tradicionais carros, principalmente após a corrida em Monza.

"O que me chateia é ver uma Ferrari que não tem um líder, não há liderança. E acima de tudo, vejo que falta uma alma forte e determinada. Os anúncios feitos frequentemente criam expectativas excessivas. Primeiro obtemos os resultados, depois fazemos os anúncios", disse o executivo.

Presidente da Ferrari em 1991, Montezemolo fez parte do grupo que em 2000, com o alemão Michael Schumacher, quebrou um jejum de 17 anos sem título. Agora vê a equipe não ser campeã há 16 temporadas. "Eu vi as belas imagens dos fãs e, depois, uma equipe que ainda não venceu nenhuma corrida até agora, apesar de tantos anúncios antes das corridas. E mesmo se tivessem, a Ferrari precisa ganhar o Mundial após tantos anos."

Para 2025, a Ferrari contratou o heptacampeão Lewis Hamilton, que até agora só conseguiu uma vitória na corrida sprint da China, mas não subiu ao pódio. Já o seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc, obteve como melhor resultado um segundo lugar em Mônaco.

"Eu já passei alguns momentos terríveis porque acho que perdemos nove ou dez campeonatos na metade final da última corrida. Por vários anos, a Ferrari nem chegou à última corrida com um piloto capaz de vencer. Eu espero que as coisas mudem, antes de mais nada por aqueles que estiveram em Monza e continuam a ter uma fé inabalável. Eu acredito que a Ferrari hoje tem uma responsabilidade ainda maior em relação a eles", afirmou Montezemolo, após o quarto lugar de Leclerc e o sétimo de Hamilton em Monza.

Na classificação de pilotos, Leclerc é o quinto, com 163 pontos, e Hamilton o sexto, com 117. O líder é o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com 324. No Campeonato de Construtores, a Ferrari está em segundo, com 280, mas pode ver a McLaren (617) ser campeã neste domingo no GP do Azerbaijão, com sete corridas de antecedência.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Palmeiras segue preparação para encarar o River Plate

CBF acompanha evolução física de Neymar no Santos, diz Marcelo Teixeira

Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela

Lucas Evangelista projeta duelo do Palmeiras com River Plate: "Vai ser uma final"

Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Eliminada em SP, Bia Haddad vive maratona para chegar e jogar WTA em Seul

A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco