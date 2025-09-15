Ex-campeão desafia Diego Lopes para possível luta eliminatória pelo title shot

Após vencer o compatriota Jean Silva na luta principal do Noche UFC, no último sábado (13), em San Antonio (EUA), Diego Lopes se colocou novamente em boa posição na corrida por uma disputa de cinturão na divisão dos penas (66 kg). Este cenário, inclusive, chamou a atenção de um dos principais rivais do atual segundo colocado no ranking e ex-desafiante ao título da categoria.

Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Aljamain Sterling elogiou o desempenho do brasileiro radicado no México e aproveitou para desafiá-lo para uma espécie de luta eliminatória por um 'title shot' na divisão até 66 kg do Ultimate. Ex-campeão dos galos (61 kg), o americano de ascendência jamaicana venceu dois dos seus últimos três compromissos - já depois de subir de categoria - e fecha o top 5 do peso-pena.

"Ótima performance do Lopes. Mas, com todo respeito, eu acredito que sou o melhor e estou disposto a provar isso. Eu sou um ex-campeão e vou ser um campeão novamente antes de me aposentar. O vencedor ganha o title shot. Faça isso", disparou Sterling.

Concorrência forte

Ainda que a proposta do ex-campeão seja aderida pelo UFC, o vencedor do hipotético duelo entre Aljamain Sterling e Diego Lopes ainda sofreria com uma forte concorrência para garantir o próximo title shot na divisão dominada pelo australiano Alexander Volkanovski. Isso porque o inglês Lerone Murphy, dono de um cartel invicto e vindo de nove vitórias consecutivas no octógono do Ultimate, desponta como o maior favorito ao posto de seguinte desafiante ao cinturão da categoria.

Great performance by Lopes. But respectfully, I believe I'm the best and I'm willing to prove it. I'm a former champ and will be a champ again before I retire. https://t.co/DebFeEPWV3

- Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) September 14, 2025

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Aljamain Sterling (@funkmastermma)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok