Everson diz que filha de 13 anos foi vítima de importunação sexual na Arena MRV

O goleiro Everson, do Atlético-MG, afirmou que sua filha Melissa Rafaela, de 13 anos, foi vítima de importunação sexual no estacionamento da Arena MRV, em Belo Horizonte, após o empate com o Santos pelo Brasileirão.

"Hoje [domingo], ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias, importunaram minha filha", contou o goleiro em postagem nas redes sociais.

"Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e porque não dizer sexual a uma menina de 13 anos", disparou, revoltado. "Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então pessoalmente uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune."

Não é a primeira vez que o goleiro vê sua filha sofrer com comentários maldosos ou de importunação. No dia 31 de agosto, o goleiro fez um post celebrando aniversário de Melissa e entre os tantos elogios e parabéns, alguns exageros foram presenciados, como "já pode namorar comigo, "Everson meu sogro", entre outros desrespeitos.

Muitos atleticanos prestaram apoio ao goleiro e o incentivaram a buscar justiça. O Atlético-MG também manifestou solidariedade ao camisa 22 e prometeu auxiliar as autoridades, a quem pediu rigor nas investigações, para que os criminosos sejam responsabilizados e punidos.

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje (domingo), na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo", escreveu o Atlético. "O clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."