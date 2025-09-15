Para Filipe Luís, estilo do Flamengo é trunfo para Royal voltar à seleção

Emerson Royal marcou um dos gols na vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Juventude, e o estilo de jogo da equipe pode o reaproximar da seleção brasileira, segundo o técnico Filipe Luís.

Royal deve voltar à seleção?

O técnico do Flamengo lembrou da partida da seleção brasileira contra o Chile na última data Fifa e comparou ao estilo tático utilizado por ele no comando do rubro-negro.

A seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 atuando no 4-2-3-1, mesmo sistema utilizado por Filipe Luís na equipe carioca - que já soma invencibilidade de nove partidas, com sete vitórias e dois empates.

Eu falei com o Emerson. A forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica à que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile, mas é melhor do que isso para ele poder entender o modelo, entender o conceito e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção. Filipe Luís, após Juventude 0 x 2 Flamengo

A partida consistente do lateral pode colocá-lo na disputa pela titularidade no Fla. Nos últimos cinco embates do rubro-negro, o treinador optou por utilizar Varela entre os 11 iniciais. O uruguaio não jogou no último domingo por estar em recuperação de problemas físicos.

Royal soma passagens pela seleção brasileira desde 2019, quando fez sua estreia contra a Coreia do Sul. No amistoso, o atleta entrou nos últimos minutos da vitória por 3 a 0, atuando por pouco mais de dois minutos.

Ao todo, jogou dez partidas pelo Brasil: dois amistosos, três jogos pela Copa América de 2021 e cinco confrontos das Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2022 e 2026. O lateral ficou de fora do último Mundial — Alex Sandro, Danilo, Daniel Alves e Alex Telles foram chamados por Tite.

Apesar do bom desempenho do elenco comandado por Carlo Ancelotti no mesmo esquema utilizado por Filipe Luís, o treinador italiano utilizou o 4-3-3 na derrota para a Bolívia por 1 a 0. A equipe conquistou a chance de disputar a repescagem para a próxima Copa do Mundo.

Com quadro de pubalgia, Varela deve dar espaço para que Royal atue contra o Estudiantes na quinta-feira, no confronto de ida do Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo disputado no Maracanã será às 21h30 (de Brasília).