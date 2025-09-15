Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela
Pela partida que encerra a quarta rodada do Campeonato Espanhol, o Espanyol superou o Mallorca por 3 a 2 nesta segunda-feira, no RCDE Stadium.
Situação da tabela
O Espanyol, assim, mantém a invencibilidade e assume o terceiro lugar do Espanhol com 10 pontos, atrás do rival Barcelona apenas pelos critérios de desempate. O Mallorca, por sua vez, é o 19º colocado, com um ponto.
? Resumo do jogo
? ESPANYOL 3 x 2 MALLORCA ?
? Competição: Quarta rodada do Campeonato Espanhol
?? Local: RCDE Stadium
? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gols
- ? Pere Milla, aos 20? do 1ºT (Espanyol)
- ? Roberto Fernández, aos 34? do 1ºT (Espanyol)
- ? Muriqi, aos 45? do 1ºT (Mallorca)
- ? Muriqi, aos 20? do 2ºT (Mallorca)
- ? Kike García, aos 36? do 2ºT (Espanyol)
Como foi o jogo
No primeiro tempo, com gols de Pere Milla e Roberto Fernández, o Espanyol saiu na frente. O Mallorca conseguiu diminuir no final da etapa inicial, em pênalti cobrado por Muriqi. Nos acréscimos, Pere Milla reclamou com o juiz sobre uma falta não marcada e acabou expulso.
No segundo tempo, novamente com Muriqi, o Mallorca chegou a empatar. Kike García, em cobrança de pênalti precisa, marcou o gol da vitória do Espanyol.
Próximos jogos
Espanyol
- Visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, às 11h15 (de Brasília), no sábado.
Mallorca
- Joga contra o Atlético de Madrid, no estádio Mallorca Son Moix, também pela quinta rodada do Espanhol, no domingo, às 11h15.
Campeonato Italiano
Em mais um jogo disputado nesta segunda-feira, Hellas Verona e Cremonese empataram por 0 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Marcantonio Bentegodi.