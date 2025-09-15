Topo

Esporte

Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela

15/09/2025 18h54

Pela partida que encerra a quarta rodada do Campeonato Espanhol, o Espanyol superou o Mallorca por 3 a 2 nesta segunda-feira, no RCDE Stadium.

Situação da tabela

O Espanyol, assim, mantém a invencibilidade e assume o terceiro lugar do Espanhol com 10 pontos, atrás do rival Barcelona apenas pelos critérios de desempate. O Mallorca, por sua vez, é o 19º colocado, com um ponto.

? Resumo do jogo 

? ESPANYOL 3 x 2 MALLORCA ?

? Competição: Quarta rodada do Campeonato Espanhol

?? Local: RCDE Stadium

? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

  • ? Pere Milla, aos 20? do 1ºT (Espanyol)

  • ? Roberto Fernández, aos 34? do 1ºT (Espanyol)

  • ? Muriqi, aos 45? do 1ºT (Mallorca)

  • ? Muriqi, aos 20? do 2ºT (Mallorca)

  • ? Kike García, aos 36? do 2ºT (Espanyol)

Como foi o jogo

No primeiro tempo, com gols de Pere Milla e Roberto Fernández, o Espanyol saiu na frente. O Mallorca conseguiu diminuir no final da etapa inicial, em pênalti cobrado por Muriqi. Nos acréscimos, Pere Milla reclamou com o juiz sobre uma falta não marcada e acabou expulso.

No segundo tempo, novamente com Muriqi, o Mallorca chegou a empatar. Kike García, em cobrança de pênalti precisa, marcou o gol da vitória do Espanyol.

Próximos jogos

Espanyol

  • Visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, às 11h15 (de Brasília), no sábado.

Mallorca

  • Joga contra o Atlético de Madrid, no estádio Mallorca Son Moix, também pela quinta rodada do Espanhol, no domingo, às 11h15.

Campeonato Italiano

Em mais um jogo disputado nesta segunda-feira, Hellas Verona e Cremonese empataram por 0 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Marcantonio Bentegodi.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Palmeiras segue preparação para encarar o River Plate

CBF acompanha evolução física de Neymar no Santos, diz Marcelo Teixeira

Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela

Lucas Evangelista projeta duelo do Palmeiras com River Plate: "Vai ser uma final"

Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Eliminada em SP, Bia Haddad vive maratona para chegar e jogar WTA em Seul

A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco