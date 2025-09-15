Espanha pede que Israel e Rússia sejam banidos de competições esportivas internacionais

MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta segunda-feira que Israel e Rússia deveriam ser banidos de competições esportivas internacionais até que os "atos bárbaros" terminem, referindo-se às guerras na Ucrânia e em Gaza.

Sánchez afirmou que condena os protestos violentos dos pró-palestinos no domingo em Madri que interromperam a corrida de ciclismo La Vuelta e, por fim, levaram ao cancelamento da etapa final e da cerimônia de pódio.

(Reportagem de Joan Faus)