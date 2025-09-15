Topo

Esporte

Duplantis supera recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez com 6,30m e leva ouro em Tóquio

Tóquio

15/09/2025 11h24

Já virou rotina na carreira do sueco Armand Duplantis: a cada competição, além da medalha de ouro, o atleta supera sua marca no salto com vara. Nesta segunda-feira, no Estádio Nacional de Tóquio, o título mundial veio com seu 14° recorde e a marca de 6,30m.

O feito alcançado por Duplantis no Campeonato Mundial nesta segunda-feira supera os 6,29m que ele saltou no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, há somente 32 dias, também cravando o recorde.

Campeão olímpico em Paris-2024, o fenômeno da modalidade tem somente 25 anos e já tinha a medalha de ouro garantida em Tóquio após o grego Emmanouil Karalis parar nos 6 metros. O sueco foi para a tentativa do recorde e, com sobras, passou pelos 6,30m.

Campeão mundial juvenil em 2015 na Colômbia, Mondo Duplantis, como é carinhosamente chamado, completa uma década de sucesso na modalidade. E agora é tricampeão do planeta após a conquista desta segunda-feira - já havia levado o ouro em 2022 e 2023.

Como sempre faz, Duplantis pediu o aplauso da torcida antes de iniciar a corrida para o salto. Após superar o bastão, o sueco fez uma linda festa no Estádio nacional de Tóquio, ao sair pulando e recebendo abraços ainda na pista. Depois, foi à mureta das arquibancadas e foi ovacionado, com o público de pé.

A brilhante carreira de Duplantis no salto com vara é explicada pelo incrível número de conquistas de maneira consecutiva. Com o ouro em Tóquio, ele chegou a o 36º título em série desde agosto de 2023.

