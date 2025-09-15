Topo

Dirigente do PSG revela motivo da saída de Neymar: 'Luis Enrique quer futebol jogado em equipe'

15/09/2025 21h50

O português Luis Campos, conselheiro esportivo do Paris Saint-Germain, revelou, em entrevista a um podcast da rádio "RMC", aquele que pode ser um dos motivos da saída de Neymar do clube francês para o futebol saudita. Segundo o dirigente, o técnico Luis Enrique teria pedido ao jogador para se transferir para a Arábia.

"Luis Enrique foi o primeiro a dizer a Neymar: 'É bom que você saia'. Ele disse isso pessoalmente. Porque ele pensa no futebol de forma diferente: jogar em equipe, jogar com quem for o melhor nos treinos da semana", disse Luis Campos.

A conversa entre Luis Enrique e Neymar Teri aocorrido no começo da temporada de 2023/2024, quando o treinador espanhol já iniciava a reformulação no elenco, que viria conquistar o título europeu este ano. O técnico e o craque brasileiro trabalharam com sucesso no Barcelona, quando o time catalão conquistou a Liga dos Campeões.

Antes do início dos campeonatos em 2023/24, Neymar resolveu seu futuro ao deixar o clube francês e aceitar a proposta milionária do Al-Hilal.

