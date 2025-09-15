Diniz vê como "frustrante" empate do Vasco e mira clássico contra Flamengo

Em São Januário, o Vasco cedeu um empate em 2 a 2 nos acréscimos para o Ceará, pela 23ª rodada do Brasileirão, neste domingo. Fernando Diniz viu o resultado como "frustrante".

"O resultado é muito frustrante. Mas tem que impactar de alguma forma positiva. Assim como foi o do Corinthians para o Botafogo. Temos que trabalhar e melhorar, não tem o que fazer", disse o técnico em coletiva de imprensa após a partida.

O Vasco começou pressionando, com Coutinho abrindo o placar aos 11 minutos, mas logo cedeu o empate ao Ceará, com Galeano aproveitando rebote do goleiro Léo Jardim aos 15. No segundo tempo, a expulsão de Rodriguinho, aos 20 minutos, deixou o Ceará com um jogador a menos, dando ao Vasco a oportunidade de pressionar.

Com um homem a mais, Cuesta colocou o Vasco novamente à frente do placar aos 34 minutos do segundo tempo, mas Pedro Henrique deixou tudo igual aos 49.

"Futebol é um jogo de erro. Hoje tivemos erros que não costumamos cometer (...) Lamentamos, é muito triste e frustra todo mundo. Em especial a torcida. A torcida tem que ficar triste mesmo. Todo mundo tem que ficar sofrido", completou.

Diniz mira clássico contra o Flamengo

O comandante vascaíno também falou sobre a próxima partida do Gigante da Colina. A equipe visita o Flamengo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. De acordo com dados do Ogol, o Vasco não vence o Rubro-Negro há onze jogos.

"Temos uma semana para trabalhar. Vamos nos refazer (recuperar) rapidamente e procurar realizar nosso melhor. Fazer uma partida que fizemos dentro do padrão, como contra o Botafogo", disse.

Fase do Vasco

Com o empate, o Gigante da Colina continua no radar da zona de rebaixamento. A equipe tem 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro time no Z4.

Próximos jogos do Vasco

Com a Copa do Brasil sendo disputada apenas em dezembro, o Vasco concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro.

Flamengo x Vasco (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Vasco x Bahia (16ª rodada do Campeonato Brasileiro - jogo atrasado)

(16ª rodada do Campeonato Brasileiro - jogo atrasado) Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).