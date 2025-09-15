Dinenno desencanta pelo São Paulo e encerra longo jejum: "Parece interminável, mas não é"

O São Paulo conquistou mais um importante resultado pelo Campeonato Brasileiro. Na noite do último domingo, o Tricolor paulista bateu o Botafogo por 1 a 0, no Morumbis, pela 23ª rodada do torneio. O centroavante Juan Dinenno enfim desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa são-paulina.

O gol de Dinenno não poderia ter sido mais fundamental, uma vez que garantiu os três pontos ao São Paulo e fez a torcida explodir no Morumbis. Com o tento anotado diante do Botafogo, o atacante argentino ainda encerrou um longo jejum de 13 meses sem balançar as redes.

Antes do gol contra o Botafogo, Dinenno havia ido às redes pela última vez no dia 19 de agosto de 2024, quando marcou duas vezes no empate do Cruzeiro contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o argentino saiu do banco e ajudou a Raposa a somar um ponto fora de casa.

Lesão grave

Após os dois gols marcados diante do Vitória pelo Cruzeiro, Dinenno disputou outros dois jogos pelo time mineiro. No entanto, na partida contra o Internacional em 28 de agosto de 2024, o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia.

Para se recuperar do grave problema no joelho, Dinenno passou um longo período afastado dos gramados. Foram, ao todo, oito meses de recuperação. O atacante só voltou a atuar pelo Cruzeiro em abril deste ano, quando entrou nos minutos finais da partida contra o Red Bull Bragantino.

Mudança de ares e chegada do São Paulo

Com pouco espaço no Cruzeiro depois de se recuperar de lesão, Dinenno foi emprestado ao São Paulo em junho deste ano. Ele estreou com a camisa tricolor na derrota por 3 a 1 sobre o Vasco, partida que culminou na demissão do ex-treinador Luis Zubeldía do Tricolor.

A partida contra o Botafogo foi apenas a segunda de Dinenno como titular do São Paulo. Apesar dos desfalques, o argentino ainda enfrenta concorrência no ataque tricolor, como Tapia, Luciano e Ferreirinha. Ao todo, ele soma apenas cinco jogos pelo Tricolor, com um gol anotado.

Dinenno, inclusive, se emocionou após o gol marcado no Morumbis. Ele chegou a derrubar algumas lágrimas após balançar as redes diante da torcida tricolor no Morumbis e foi muito celebrado pelos companheiros de elenco. Na zona mista, o atacante fez um breve desabafo.

"Parece interminável [o jejum], mas não é, né? Termina. É difícil o dia a dia, não vou negar. Essa lesão é desafiante para todo atleta. Tenho um tempo que já me recuperei, mas assim, é difícil de fugir desse rótulo de 'voltando de lesão'. Já tem tempo que voltei de lesão, e a questão do ritmo de jogo é algo natural para qualquer jogador que não está jogando. Mas tenho que aproveitar as oportunidades. Estou contente pela importância do gol, que serviu para ganharmos os três pontos", avaliou o jogador.

Conselhos de centroavante histórico

Para desencantar no São Paulo, Dinenno contou com a ajuda dos companheiros e também com os conselhos de um centroavante histórico da Argentina. O técnico Hernán Crespo teve uma carreira de sucesso como jogador e revelou que, baseado em suas experiências, tenta sugerir algumas movimentações aos atacantes do elenco.

"Sim, sim, não posso esquecer do meu passado. É parte de mim, parte da minha vida. Se posso pensar no meu passado para ajudá-los... Não digo no caso do Dinenno, mas um pouco do treinador e do meu passado, são 32 anos como profissional. Algumas coisas aprendi e tento sugerir, mas depois são eles", disse.

"Estou muito contente por ele [Dinenno], porque voltar de uma lesão é importante, tentar ganhar um lugar neste São Paulo é difícil. Ele jogou e fez aquilo que sabe fazer. Ele não começou a fazer gols hoje. Já sabe fazer [gols]. A ideia é colocar e ver o que o jogo precisa, quais as características. Colocamos ele e funcionou", concluiu o treinador.

?? O primeiro gol de Dinenno pelo Tricolor!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/gpMJkJl1X8 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 14, 2025

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.

São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)