Lavieri: Crespo deixou bem clara a diferença para o 'Ancelottinho'

A organização do São Paulo de Hernán Crespo contrastou com a falta de identidade do Botafogo de Davide Ancelotti no Morumbis, analisa Danilo Lavieri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o colunista, enquanto Crespo mantém o padrão tático do Tricolor mesmo com desfalques e mudanças, Ancelotti ainda busca dar uma característica de jogo ao Glorioso.

Ontem ficou muito clara a diferença entre a organização do Crespo e a desorganização do Ancelotinho. O Ancelottinho parece que não conseguiu dar uma identidade ao time -- você olha o Botafogo e não consegue entender o que o Ancelottinho tá querendo fazer.

Danilo Lavieri

Em dia de bolas na trave, o São Paulo acumulou chances perdidas diante do seu torcedor, mas venceu o Botafogo por 1 a 0.

Na opinião do colunista Mauro Cezar Pereira, contratar o filho e ex-auxiliar de Carlo Ancelotti para comandar o atual campeão brasileiro e da Libertadores foi uma "invenção" de John Textor.

É uma invenção também o Ancelottinho, vamos falar português claro: é uma invenção. O cara não tinha currículo, não tinha passagens [como técnico profissional], não tinha nada. Pode ser que amanhã ele venha a ser um bom técnico, mas é um cara sem vivência.

Mauro Cezar

