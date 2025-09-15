De virada, Novorizontino bate a Ferroviária e se aproxima do G4 da Série B

Nesta segunda-feira, de virada, o Novorizontino venceu a Ferroviária por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante, assim, ficou mais perto do G4.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Novorizontino passou a ocupar a quinta posição na tabela da Série B e chegou aos 40 pontos, um a menos que a Chapecoense, que abre o G4. A Ferroviária, por sua vez, caiu para a 15ª posição, com 31 pontos.

? Resumo do jogo

? FERROVIÁRIA 1 X 2 NOVORIZONTINO?

? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara



? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

? Fabrício Daniel, aos 2' do 1 ºT (Ferroviária)

? Bruno José, aos 43' do 1 ºT (Novorizontino)

? Nathan Fogaça, aos 2? do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

Logo aos 20 segundos, o zagueiro César Martins recuou mal para o goleiro Jordi, que cometeu pênalti sobre Ian Luccas. Na cobrança, Fabrício Daniel marcou o primeiro da Ferroviária. Aos 43 minutos, Bruno José recebeu cruzamento de Mayk pelo lado esquerdo do ataque e cabeceou de dentro da pequena área para empatar.

O Novorizontino voltou animado para a etapa complementar após o empate no final do primeiro tempo e conseguiu a virada aos dois minutos. Fábio Matheus acionou Bruno José, que escorou para Nathan Fogaça completar de cabeça, na pequena área.

Aos 32 minutos, o zagueiro Dantas foi expulso ao parar ataque promissor com falta em Ronaldo. Com um a menos, jogando no contra-ataque, o Novorizontino ainda teve a chance de aumentar de pênalti, mas Robson desperdiçou

Próximos jogos

Ferroviária

Enfrenta o Avaí neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão.

Novorizontino