Cruzeiro vence Bahia com brilho de Gabigol e desbanca o Palmeiras

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1 e retomou a vice-liderança, que pertencia ao Palmeiras. Jean Lucas foi quem balançou as redes para o Tricolor de Aço, enquanto Sinisterra e Gabigol anotaram para o Cabuloso.

E agora?

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e desbancou o Palmeiras, que soma 46 e, até então, ocupava a vice-liderança do torneio. Do outro lado, ao ser superado, o Bahia permaneceu com 36 unidades, na quinta posição.

Resumo do jogo

??? BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO ?

Competição: 23ª rodada do Brasileirão



Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Cartões Amarelos: Christian, Matheus Henrique e Gabigol (Cruzeiro); David Duarte (Bahia)



Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Flavio Rodrigues de Souza Assistentes: Daniel Luis Marques e Thiaggo Americano Labes

Daniel Luis Marques e Thiaggo Americano Labes VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols

Jean Lucas, aos 20? do 2ºT (Bahia)

Jean Lucas, aos 20? do 2ºT (Bahia) Sinisterra, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)

Sinisterra, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro) Gabigol, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)

Escalações

? Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno (Kauã Prates), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Sinisterra)

Técnico: Leonardo Jardim

??? Bahia

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e Willian José (Zé Guilerme)

Técnico: Rogério Ceni

Como foi o jogo

Aos 20 minutos do segundo tempo, Jean Lucas marcou para o Bahia. Após receber de Sanabria na intermediária, o meio-campista concluiu de fora da área com força, no canto direito de Cássio, que nada pôde fazer.

O Cruzeiro igualou aos 31 da etapa final. Matheus Pereira driblou dois adversários e finalizou na trave. No rebote, Sinisterra só precisou empurrar a bola para as redes.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Gabigol virou para o Cruzeiro. Após receber na intermediária uma cobrança curta de falta, o atacante limpou o marcador e finalizou com força do meio da rua, acertando o ângulo direito de Ronaldo.

Próximos jogos

Bahia

Ceará x Bahia (24ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 20/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Cruzeiro