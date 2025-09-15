Cruzeiro vence Bahia com brilho de Gabigol e desbanca o Palmeiras
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1 e retomou a vice-liderança, que pertencia ao Palmeiras. Jean Lucas foi quem balançou as redes para o Tricolor de Aço, enquanto Sinisterra e Gabigol anotaram para o Cabuloso.
E agora?
Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e desbancou o Palmeiras, que soma 46 e, até então, ocupava a vice-liderança do torneio. Do outro lado, ao ser superado, o Bahia permaneceu com 36 unidades, na quinta posição.
Resumo do jogo
??? BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO ?
Competição: 23ª rodada do Brasileirão
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Christian, Matheus Henrique e Gabigol (Cruzeiro); David Duarte (Bahia)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
- Assistentes: Daniel Luis Marques e Thiaggo Americano Labes
- VAR: Thiago Duarte Peixoto
Gols
- Jean Lucas, aos 20? do 2ºT (Bahia)
- Sinisterra, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)
- Gabigol, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)
Escalações
? Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno (Kauã Prates), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Sinisterra)
Técnico: Leonardo Jardim
??? Bahia
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e Willian José (Zé Guilerme)
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo
Aos 20 minutos do segundo tempo, Jean Lucas marcou para o Bahia. Após receber de Sanabria na intermediária, o meio-campista concluiu de fora da área com força, no canto direito de Cássio, que nada pôde fazer.
O Cruzeiro igualou aos 31 da etapa final. Matheus Pereira driblou dois adversários e finalizou na trave. No rebote, Sinisterra só precisou empurrar a bola para as redes.
Aos 40 minutos do segundo tempo, Gabigol virou para o Cruzeiro. Após receber na intermediária uma cobrança curta de falta, o atacante limpou o marcador e finalizou com força do meio da rua, acertando o ângulo direito de Ronaldo.
Próximos jogos
Bahia
- Ceará x Bahia (24ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 20/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Cruzeiro
- Cruzeiro x Red Bull Bragantino (24ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)