Esporte

Cruzeiro vence Bahia com brilho de Gabigol e desbanca o Palmeiras

15/09/2025 21h59

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2 a 1 e retomou a vice-liderança, que pertencia ao Palmeiras. Jean Lucas foi quem balançou as redes para o Tricolor de Aço, enquanto Sinisterra e Gabigol anotaram para o Cabuloso.

E agora?

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e desbancou o Palmeiras, que soma 46 e, até então, ocupava a vice-liderança do torneio. Do outro lado, ao ser superado, o Bahia permaneceu com 36 unidades, na quinta posição.

? Resumo do jogo

??? BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO ?

? Competição: 23ª rodada do Brasileirão

?? Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

? Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 20h (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Christian, Matheus Henrique e Gabigol (Cruzeiro); David Duarte (Bahia)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

  • Assistentes: Daniel Luis Marques e Thiaggo Americano Labes

  • VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols

  • ? Jean Lucas, aos 20? do 2ºT (Bahia)

  • ? Sinisterra, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)

  • ? Gabigol, aos 31? do 2ºT (Cruzeiro)

Escalações

? Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno (Kauã Prates), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Sinisterra)

Técnico: Leonardo Jardim

     ??? Bahia

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e Willian José (Zé Guilerme)

Técnico: Rogério Ceni

Como foi o jogo

Aos 20 minutos do segundo tempo, Jean Lucas marcou para o Bahia. Após receber de Sanabria na intermediária, o meio-campista concluiu de fora da área com força, no canto direito de Cássio, que nada pôde fazer.

O Cruzeiro igualou aos 31 da etapa final. Matheus Pereira driblou dois adversários e finalizou na trave. No rebote, Sinisterra só precisou empurrar a bola para as redes.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Gabigol virou para o Cruzeiro. Após receber na intermediária uma cobrança curta de falta, o atacante limpou o marcador e finalizou com força do meio da rua, acertando o ângulo direito de Ronaldo.

Próximos jogos

Bahia

  • Ceará x Bahia (24ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 20/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Cruzeiro

  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino (24ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30

    Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

