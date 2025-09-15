Topo

Crespo tem 5 motivos para comemorar, mas vive incerteza antes da Liberta

Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

15/09/2025 05h30

O São Paulo conseguiu a vitória contra o Botafogo no Morumbis, ontem, e chega em bom momento para encarar a LDU, em Quito, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira.

Além do resultado, a partida deu cinco motivos para Hernán Crespo comemorar. Mas uma posição vive incerteza para o jogo de ida.

As boas notícias

Dinenno encerrou jejum de um ano e um mês para dar a vitória ao São Paulo e aparece como opção em meio a tantas lesões no ataque. O argentino não balançava as redes desde o dia 19 de agosto do ano passado, quando ainda estava no Cruzeiro, no empate por 2 a 2 contra o Vitória, pelo Brasileirão.

Rafael Toloi e Rigoni, reforços da última janela, tiveram boas reestreias no Tricolor e também são opções. O zagueiro jogou os 90 minutos contra o Botafogo e teve atuação segura, já o argentino disputou 32 minutos e quase balançou as redes em duas oportunidades.

Arboleda e Marcos Antônio retornaram de lesão e também são opções contra a LDU. O equatoriano não atuava desde o dia 6 de agosto, na eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil, e jogou 18 minutos, já o meio-campista sentiu uma lesão no dia 24 de agosto, na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, e atuou 32 minutos no fim de semana.

E a incerteza

O São Paulo viu seus dois laterais esquerdos se lesionarem na partida. Enzo Díaz sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele foi substituído no intervalo, e Wendell entrou em seu lugar.

O problema é que Wendell também sentiu uma lesão. O ex-Porto se queixou de um incômodo no músculo adutor da coxa esquerda. Ambos serão reavaliados hoje pelo clube.

O técnico Hernán Crespo garantiu a presença de Enzo contra a LDU ao ser questionado sobre a presença do defensor: "Vai ter, vai ter, vai ter [condições de jogo]. Você conhece Enzo. Vai jogar".

