CRB aproveita expulsão precoce do Amazonas e pula para a oitava colocação na Série B
O CRB voltou a frequentar a primeira página da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano aproveitou a expulsão precoce do Amazonas - Durmisi levou o vermelho com menos de 10 minutos - e se reabilitou com uma vitória por 2 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada.
Com gols de Mikael e Akapo, contra, o CRB chegou a 37 pontos, saltando para a oitava colocação, a quatro pontos do grupo de acesso da competição. Já o Amazonas conheceu a sua terceira derrota seguida e amarga a vice-lanterna, com 24 pontos.
Diante do torcedor, era de se esperar um CRB ofensivo. Com 50 segundos, Thiaguinho foi lançado e acertou o pé na trave. A missão time alagoano ficou mais fácil quando Durmisi foi expulso após pisão em Thiaguinho, aos sete minutos. Logo depois, o Amazonas saiu errado na defesa, Danielzinho aproveitou e cruzou para Mikael abrir o placar, aos 18, coroando o bom início.
Com um a mais, o CRB passou a priorizar a posse de bola. Com a defesa adversária fechada, não conseguiu penetrar para aumentar o marcador. O time manauara só teve chance na bola parada, quando Henrique Almeida cobrou falta, a bola desviou na barreira e tirou tinta do travessão. Nos acréscimos, o time da casa voltou a assustar, em chute de Crystopher, próximo a trave.
Na segunda etapa, mesmo com um jogador a mais, o CRB adotou uma postura cadenciada, sem forçar as jogadas e trocando muitos passes. Do outro lado, o Amazonas também oferecia pouco perigo. Quando teve a bola no pé, mostrou o motivo do time estar na zona de rebaixamento. Nem mesmo quando a defesa alagoana saiu errada, Joaquín Torres isolou.
Com o passar do tempo, o jogo não mudava de cenário, o que deixava o torcedor apreensivo. Até que aos 34 minutos, Léo Campos cruzou na área e a bola bateu em Akapo, que acabou marcando contra, ampliando o placar para o CRB. Depois do gol, o Amazonas se rendeu em campo e com a vitória encaminhada, o CRB conduziu o resultado até o apito final.
O CRB volta a campo no próximo domingo, diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, no estado catarinense. Já o Amazonas atua no sábado (20), quando recebe o Volta Redonda, no estádio Carlos Zamith, na capital manauara.
FICHA TÉCNICA
CRB 2 X 0 AMAZONAS
CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Weverton), Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão (Gegê), Crystopher e Danielzinho (Giovanni); Dadá Belmonte (Douglas Baggio), Mikael (Breno Herculano) e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca.
AMAZONAS - Zé Carlos; Léo Coelho (Vitão), Iverton e Alvariño; Akapo, Linares (Domingos), Rafael Tavares (Larry Vásquez) e Durmisi; Joaquín Torres (Dener), Henrique Almeida (Rafael Monteiro) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.
GOLS - Mikael, aos 18 minutos do primeiro tempo. Akapo, contra, aos 34 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Higor Meritão e Mikael (CRB); Kevin Ramírez (Amazonas).
CARTÃO VERMELHO - Durmisi (Amazonas).
ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).